Можно практически все: Крым входит в турисезон на фоне роста выявляемости коронавируса

В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.

«На сегодняшний день ситуация стабильная, картина уже нормализовалась, поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительные ослабления ограничительных мер. По сути, будет открыто 95% предприятий всех видов деятельности», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

При этом, как уже сообщал «Новый День», в минувшую субботу было объявлено о 22 вновь выявленных случаях коронавирусной инфекции, в воскресенье – о 27.

Тем не менее, с сегодняшнего дня в РК возобновляют работу все учреждения общественного питания, включая и залы внутри помещений, музей, открытые бассейны, санатории и другие курортые заведения, а также объекты туристической сферы, в том числе и не имеющие медицинской лицензии.

Можно открывать детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, салоны для снижения веса и похудения, детские сады.

Начала работать даже канатная дорога на Ай-Петри, где для соблюдения социальной дистанции за один рейс нужно перевозить не более 8 пассажиров, что представляется весьма сомнительным, особенно в разгар туристического сезона.

Напомним, с 1 июля крымским отелям и гостинцам разрешено принимать туристов с материка. Но уже с сегодняшнего дня в аэропорту Симферополя проверки документов и анкетирование прибывших пассажиров проводиться не будут.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.06.20

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