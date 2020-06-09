Как собрать все справки и чего ждать от санатория в Сочи: рассказ отдыхающих на Черном море

Если вы хотите попасть на Черное море, но у вас нет там прописки или недвижимости, то легальный способ сейчас только один: отправиться отдыхать в санаторий. Для этого нужно забронировать номер – советское наследие по цене Турции. Затем собрать справки об отсутствии коронавируса в семье и у соседей (еще плюс 5-10 тысяч рублей). Перенести полет в маске и перчатках. А потом уже – отдыхать на море. «Но все равно тут хорошо. Народу мало, морской воздух, все очень чисто», – рассказали «Новому Дню» екатеринбуржцы, отдыхающие сейчас под Сочи.

Тесты на коронавирус выходят довольно дорого, бьют по бюджету семьи

Семья Кашиных из Екатеринбурга сейчас находится в санатории «Горный воздух» в поселке Лоо под Сочи. Уральцы в мае купили недорогие авиабилеты до Сочи и потом уже решали, каким образом им отдохнуть на море. «Мы решили идти легальным путем и забронировать отдых в санатории. Конечно, стоит это примерно как Турция, а на самом деле совдеп. Мы сначала заселились в один номер, но нам показалось, что там совсем ужасно, доплатили и переселились в другой. Сейчас отдыхаем на море», – рассказала «Новому Дню» Наталья Кашина.

Но чтобы попасть в санаторий, еще до вылета из Екатеринбурга всей семье из четырех человек пришлось платно сдать тесты на коронавирус. Траты существенные: сегодня в разных лабораториях один анализ стоит от 1 200 до 2 100 рублей, итого на семью получится плюс 5-10 тысяч к тратам на отпуск. Кроме того, нужно получить справку об эпидблагополучии адреса. «Тесты на коронавирус мы делали в лаборатории «Хеликс». Заказали тесты на дом и дома всем сделали сами мазки, отправили в клинику курьером. Вышло 5 100 на всю семью: по 1 200 сам анализ и единожды заплатить за курьера 300 рублей. Конечно, довольно дорого выходит, не запланированно по бюджету ударило, – рассказала Наталья. – Справки об эпидблагополучии адреса на детей бесплатно взяла в нашей детской поликлинике. Причем у нас в доме были случаи заражения коронавирусом, я боялась, что не дадут справки. Но поскольку случаи были не в нашем подъезде, все обошлось. На взрослых нам сказали брать справки в СЭС, либо во взрослой поликлинике. Но я там ни разу не была. Поэтому я взяла платно в клинике «Династия», по 100 рублей справка».

В остальном никаких проблем в организации отдыха не было. Вся семья благополучно добралась до Сочи, прошла все процедуры контроля (напомним, сейчас в аэропорту несколько очередей: отдельная – для тех, кто едет в санаторий) и уже отдыхает. По словам Натальи, в их санатории не работают никакие развлечения для детей – ни детские комнаты, ни аквапарк. Раз в сутки гостей санатория централизованно на автомобиле возят в местный магазин: самостоятельно выходить за территорию нельзя даже за покупками, в Краснодарском крае до 21 июня действует карантин. «Но на территории есть все необходимое. Кафе, ларьки с фруктами, прочие какие-то услуги. Сейчас вот по пляжу ходили зазывалы на экскурсии. Мы записались на морскую рыбалку. С пляжа людей забирают на несколько часов в море, на пляж же возвращают», – поделилась жительница Екатеринбурга.

В целом семья не жалеет, что отправилась на море, пусть и в такое странное время и с ограничениями. «Все равно на отдыхе хорошо. Нестерпимо хотелось на море уже. Народу мало в сравнении с обычным летним отдыхом. Чистота, прям вот видно, что ходят и все убирают», – рассказала екатеринбурженка.

Представители санаториев: июньский отдых со справками дешевле июльского без справок

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» генеральный директор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов, здравница уже больше недели принимает гостей и количество отдыхающих постепенно увеличивается. С 6 июня на территории заработали пляжи и отдых гостей не сильно отличается от того, каким он был в прошлые сезоны. Единственное – нет никаких массовых мероприятий.

«Что касается справок и их стоимости, здесь есть нюанс. Сейчас со справками поездка стоит все равно дешевле, чем будет стоить позже без справок (если Роспотребнадзор отменит требование для санаториев – прим. «НД»). Как только справки отменят, увеличится спрос, вырастут цены на авиабилеты. Кроме того, в июле традиционно цена путевки в санатории, размещения в отеле всегда выше, чем в июне. И для всей семьи отдых в июле будет дороже на 15-20 тысяч, чем сейчас, даже с учетом оплаты справок, – говорит Дмитрий Богданов. – Когда я таким образом ставлю вопрос перед нашими потенциальными гостями, многие задумываются».

Что касается сложности получения справок, гости «Знания» сталкиваются с таким нечасто. По словам Дмитрия Богданова, есть случаи, когда человек из небольшого города вынужден ехать в соседние населенные пункты, там сдавать тест и ждать результат. Но это единичные случаи. Что касается срока действия справки, с этим проблем нет. «Справку нужно брать максимум за 2 дня до выезда в санаторий. При этом неважно, едете ли вы 3 суток на поезде или летите быстро на самолете. Мы обязательно примем всех. Единственное, я бы советовал гостям по прибытии носить с собой не только сами справки, но и проездные билеты. На случай если остановят сотрудники Роспотребнадзора, чтобы показать – справка была взята непосредственно перед отъездом», – прокомментировал директор санатория в Сочи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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