С открытием Сочи из Екатеринбурга увеличивают количество рейсов – в июле будет до 8 вылетов в сутки

После отмены обязательного карантина для всех приезжающих в Сочи из других регионов авиакомпании увеличивают количество рейсов. Сейчас из Кольцово вылетает 5 рейсов в сутки, в июле планируется по 8 рейсов в день.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово, в апреле и мае из Екатеринбурга в Сочи летало всего по два рейса в неделю – это были регулярные рейсы «Уральских авиалиний». К июню количество рейсов на российский юг добавилось. Этому способствовало то, что с 1 июня в Сочи заработали санатории, которые принимали туристов из разных регионов без обязательного 14-дневного карантина, в том числе туда отправлялись отдыхать туристы из Екатеринбурга.

А с 22 июня в Краснодарском крае отменили и обязательный карантин для всех остальных въезжающих, начали работать отели. Сегодня из Кольцово в Сочи отправляется по 5 рейсов в день, а в июле их количество увеличится до восьми в сутки, сообщили в пресс-службе аэропорта. В Сочи уже летают авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Red Wings, Nordwind, «Победа». Кроме этого, у «России» есть рейсы в Анапу, «Победа и «Уральские авиалинии» летают в Краснодар.

Напомним, еще 2 июня 2020 года количество вылетов в Кольцово составляло всего 30. Из Екатеринбурга отправлялись самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск и прочие российские города. Сейчас количество рейсов увеличилось. Например, вчера из Екатеринбурга в разные города России улетело около 40 бортов. Но до показателей 2019 года далеко: в прошлом сезоне из Кольцово в день вылетало более 80 самолетов, и не только по России, но и в Турцию, Грецию, Испанию, Тунис, Эмираты и многие другие страны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.06.20

Клещевой энцефалит подтвердился у четверых детей в Свердловской области. / 23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / На бунтующее предприятие Нижнего Тагила приехал мэр города с прокуратурой (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»