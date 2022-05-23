11 рейсов в день в Сочи, 5 рейсов в неделю Анталью: куда полетят авиакомпании из Екатеринбурга

В летнем расписании Кольцово запланировано до 11 вылетов в сутки в Сочи, а вот турецкая Анталья в этом году представлена всего пятью рейсами в неделю. Хотя в допандемийный 2019 год на курорты Турции вылетали по 12 самолетов в день.

Постепенно авиакомпании увеличивают количество рейсов из Екатеринбурга на морские курорты. Так, «Аэрофлот» с 1 июня будет ежедневно летать в Сочи, в дополнение к рейсам «Уральских авиалиний», «Победы» и других перевозчиков. А турецкая авиакомпания Corendon подумывает о том, чтобы сделать ежедневными рейсы в Анталью: рейсы уже есть в расписании Кольцово, но их пока нет на официальном сайте перевозчика. Сейчас Corendon вылетает из Екатеринбурга трижды в неделю.

«В наступающем летнем сезоне из Екатеринбурга в Сочи запланировано выполнение до 11 рейсов в сутки силами пяти авиакомпаний, – сообщили «Новому Дню» в Кольцово. – В Анталью на сегодняшний день дважды в неделю летает Red Wings и трижды – Corendon».

Если сравнивать с допандемийным и докризисным 2019 годом, ситуация, конечно, удручает. Тогда в летнем расписании Кольцово стояло до 12 вылетов в день в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул. В списке международных направлений были Греция, Грузия, Чехия, Тунис, Эмираты, Вьетнам, Таиланд, Китай, Кипр. В Сочи, Симферополь, Анапу и Геленджик в сутки отправлялись те же 11 бортов, что сейчас улетают в один Сочи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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