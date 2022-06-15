Из Екатеринбурга запустят рейсы еще на один популярный курорт Турции

С 21 июня туроператор Anex Tour планирует запустить из Екатеринбурга рейсы в турецкий Даламан, откуда ближе всего добираться до Мармариса. Это – Эгейское побережье страны, которое местами напоминает Грецию.

«Продолжаем расширять и добавлять полетную программу в Турцию. С 21 июня до 28 октября будут летать рейсы из Екатеринбурга в Даламан», – сообщает официальный телеграм-канал туроператора.

В расписании Кольцово рейсы в Даламан уже стоят. Планируется, что чартеры авиакомпании Azur Air будут летать по вторникам и пятницам. Это позволит екатеринбуржцам добраться напрямую до отелей Мармариса и окрестных курортов, расположенных на Эгейском море. Ранее в этом году прямые вылеты были только до Антальи на Средиземном море. Цены на туры в системе бронирования туроператора пока не отображаются. Но не стоит ожидать горящих путевок. В этом году из-за ограниченного количества перевозок только авиабилеты на чартеры стоят от 45 тысяч рублей туда-обратно (на одного человека), а цена тура на двоих на неделю стартует от 150 тысяч рублей.

Рейсы из Екатеринбурга в Анталью сейчас стали ежедневными. Семь раз в неделю летает Azur Air, шесть раз в неделю – Corendon, дважды – Red Wings. Если сравнивать с началом мая, полетная программа расширилась значительно: тогда в Анталью было лишь пять рейсов в неделю. Хотя, конечно, туризм еще не восстановился до допандемийного уровня. В 2019 году в летнем расписании Кольцово стояло до 12 вылетов в день в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул. В списке международных направлений были Греция, Грузия, Чехия, Тунис, Эмираты, Вьетнам, Таиланд, Китай, Кипр. В Сочи, Симферополь, Анапу и Геленджик в сутки отправлялись те же 11 бортов, что сейчас улетают в один Сочи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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