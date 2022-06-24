Отдых за миллион: бизнес-джет в элитный отель Lujo в Бодруме летает не полным

Бизнес-джет, запущенный в один из шикарнейших турецких отелей Lujo, полностью загрузить пока не удается. Стоимость недельного тура на двоих – от 630 тысяч рублей, но есть туры за миллион и больше. Туристы, побывавшие в Lujo, говорят, что оно того стоит, но позволить себе такое на Урале могут немногие. Количество рейсов из Екатеринбурга в Бодрум даже сократили с двух до одного в неделю.

Бизнес-джет из Кольцово в Бодрум запустили в середине мая. Формально это – частный самолет отеля Lujo, который зафрахтовала авиакомпания Azur Air. На борту – только места бизнес-класса, рассчитан самолет на 72 пассажиров. В полете туристам предлагают блюда от шеф-повара Lujo и шампанское Moёt, дают персональный айпад с наушниками, иногда в полете играет диджей. По прилету туристы уже через полчаса оказываются в одном из самых живописных мест Бодрума.

Планировалось, что рейсы из Екатеринбурга будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам. Но после первых вылетов стало понятно: позволить себе элитный отдых могут немногие, рейсы летали заполненными не на 100%. Поэтому сейчас прямой рейс остался один – по субботам. Как говорят турагенты, и он заполняется не всегда.

«Действительно, заполнять такие бизнес-джеты туроператорам не так просто, несмотря на то, что сегодня из Екатеринбурга почти нет альтернативного перелета в Турцию бизнес-классом и вообще нет других рейсов в Бодрум. По словам наших туристов, которые на последнем рейсе летели в Lujo, самолет был заполнен процентов на 70. Роль, конечно, играет высокая стоимость. Хотя, если сравнивать предложения на бизнес-джете в Lujo из Москвы и из Екатеринбурга, из Кольцово получается летать даже более выгодно», – рассказала «Новому Дню» директор туристического агентства Friends Travel Наталья Паутова.

Сами туристы, которым посчастливилось отдохнуть в Lujo, говорят, что отдых стоит своих денег. В отеле – несколько ресторанов а-ля-карт, в которых подают блюда всех кухонь мира. Пляжи с белым песком и кристально чистой водой, комфортные бунгало и шезлонги. Регулярно проходят культурные мероприятия. Персонал очень вежливый и старается предугадать любое желание отдыхающих. «Элементарно даже не надо подзывать, чтобы принесли воды. Сотрудники регулярно сами приходят и спрашивают, что нужно», – говорят уральцы, побывавшие в этом элитном отеле. «Lujo рассчитан на привилегированных туристов, которые любят все инновационное и современное. Лозунг отеля – «Ты неординарный» и они этому соответствуют на 100%, – говорит Наталья Паутова.

Отметим, что отдых в «рядовых» отелях Турции категории 4-5* в этом сезоне стоит от 130-150 тысяч рублей на двоих. Из Екатеринбурге летают прямые рейсы в Анталью и теперь – в Даламан. По словам представителей турбизнеса, места в хороших отелях заканчиваются быстро, впрочем, как и места на рейсах, которых в этом сезоне в разы меньше, чем в прошлые годы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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