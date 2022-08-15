Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала летать из Екатеринбурга в Анталью

Из Кольцово в Анталью начала летать турецкая авиакомпания Southwind Airlines. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, но отдельных билетов в продаже нет, можно приобрести только турпакет.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, первый рейс Southwind Airlines в Анталью вылетел с полной загрузкой. По данным нашего агентства, консолидатором чартера является туроператор Pegas Touristik, который до санкций осуществлял свои программы на крыльях российской компании Nordwind.

«Рейсы Southwind Airlines на направлении планируются дважды в неделю. Вылеты из Кольцово в 01:00 по четвергам и воскресеньям, прибытие в 04:00. Отправления из Антальи в 17:25 по средам и субботам, прилет в Кольцово в 23:55», – сообщили в Кольцово.

Кроме Southwind Airlines, в Турцию из Екатеринбурга летают турецкая авиакомпания Corendon Airlines (в Анталью) и российские авиаперевозчики Azur Air (в Анталью, Даламан и Бодрум) и Red Wings. У последней билеты в Анталью и Стамбул есть в свободной продаже.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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