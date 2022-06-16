Из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Египет

Туроператор Tez Tour начал продажу туров в Египет на прямых рейсах из Екатеринбурга. Вылеты в Хургаду запланированы с 23 июля раз в 10 дней.

Отметим, что это будут первые прямые рейсы в этом летнем сезоне. До этого туристы могли улететь на отдых в Египет только со стыковкой в Москве. Tez Tour планирует летать на крыльях Ifly, но в расписании Кольцово рейсов пока нет. Цена тура на 10 дней стартует от 121 тысячи на двоих в отель 4* по системе «все включено». Это дешевле, чем сейчас стоит недельный отдых в Турции (от 150 тысяч в июне).

Напомним, у туристов из Екатеринбурга сейчас не очень большой выбор пляжных зарубежных направлений. На прямых рейсах можно улететь в турецкую Анталью, запланированы рейсы в Даламан (Эгейское море, Мармарис). Один из туроператоров предлагает пакетные туры в ОАЭ на регулярных рейсах FlyDubai, и, кстати, мест нет до июля. Также можно улететь на Каспийское море и отдохнуть в пятизвездочном отеле города Актау в Казахстане. Но цены – от 170 тысяч рублей на двоих за 7-дневный отдых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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