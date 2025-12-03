Египет почти вдвое повысил стоимость визы для туристов

Власти Египта повысили стоимость въездной визы на 20 долларов США – теперь за нее нужно отдать 45 долларов. Соответствующий указ президент Абдель Фаттах ас-Сиси подписал 30 ноября. Документ вступил в силу 1 декабря.

Новшество было утверждено на основании решения Палаты представителей Египта (нижней палаты парламента страны), принятом в начале ноября. Парламентарии тогда одобрили законопроект о повышении стоимости въездных пошлин, внесенный Министерством иностранных дел.

Власти обусловили инициативу ростом спроса на поездки в Каир из-за открытия Большого египетского музея. Прибыль от увеличения стоимости виз планируют направить на развитие дипломатических миссий, посольств и консульств Египта за рубежом.

Вместе с тем, для россиян и граждан еще ряда стран продолжит действовать «Синайский штамп» – бесплатное разрешение на пребывание в Египте на срок до 15 дней, которое ставится в паспорт при прилете в аэропорт Шарм-эль-Шейха или Табы. Еще одним условием его получения является нахождение исключительно на территории Синайского полуострова без выезда в другие регионы Египта.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) не ожидают, что повышение стоимости визы остановит российских туристов от поездок в Египет. Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, Египет остается бюджетным направлением, и увеличение цены визы вряд ли станет критичным фактором для большинства туристов.

Последний раз стоимость египетской визы пересматривалась в мае 2014 года, тогда она подорожала с 15 до 25 долларов.

Каир, Наталья Петрова

