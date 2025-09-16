На египетских курортах из-за акул закрыли несколько пляжей

В Египте из-за подплывших близко к берегу акул закрыли несколько пляжей. Собирающихся на отдых туристов предупреждают об опасности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Акул заметили у берегов Хургады и курорта Макади, где за последние несколько дней закрыли пляжи около 10 отелей, среди которых пятизвездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi, рассказали отдыхающие. Сейчас некоторые из них уже открыты.

По данным канала, планирующих отдых в Египте туристов предупреждают об акулах во время бронирования тура. По словам одного из туристов, он оформлял поездку на ноябрь и при бронировании путевки его несколько раз предупредили о том, что сейчас возле отельных пляжей плавают акулы.

«Специалисты предупреждают, что встретиться может и тигровая, а также тупорылая (бычья) – особо опасные для человека виды», – отмечается в публикации.

Хургада, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube