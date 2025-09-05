Египет категорически отказывается принимать палестинских переселенцев

Египет не позволит размещать палестинских переселенцев на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел страны Бадр Абдельати.

«Переселение – не вариант, это красная линия для Египта, и мы не позволим этому случиться», – передает его заявление телеканал «Аль-Арабийя», которое цитирует «Интерфакс».

По словам министра, «переселение означает ликвидацию и конец палестинского вопроса, и нет никаких юридических, моральных или этических оснований выселять людей с их родины».

В то еж время, как сообщается, тысячи жителей Газы игнорируют призывы Израиля покинуть территорию анклава в связи с готовящейся операцией.

Ранее Каир осудил действия Израиля в секторе Газа. Вместе с тем, наряду с Катаром и США Египет выступает посредником для прекращения военных действий в анклаве.

Каир, Анастасия Смирнова

