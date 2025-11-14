Визы в Египет для россиян могут подорожать почти в два раза

Власти Египта рассматривают возможность повышения стоимости визы для туристов. Дополнительные средства собираются направить на развитие египетских дипмиссий.
На днях Палата представителей Египта одобрила законопроект, внесенный Министерством иностранных дел, передает телеграм-канал «Shot». Стоимость визы возрастет с 25 долларов до 45.
Власти обуславливают повышение ростом спроса на поездки в Каир из-за открытия Большого египетского музея. Прибыль от увеличения стоимости виз хотят направить на развитие дипломатических миссий, посольств и консульств Египта за рубежом.
Дальше вопрос о повышении платы за визы рассмотрит Совет министров. Предположительно, решение может быть принято уже в этом году.
В туристической отрасли раскритиковали законопроект. Игроки туррынка считают, что это отпугнет путешественников и сократит турпоток.
Каир, Зоя Осколкова
