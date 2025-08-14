российское информационное агентство 18+

Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Российская туристка погибла ночью 14 августа в результате ДТП на дороге из Шарм- эш-Шейха в Каир. В аварию попал автобус, перевозивший россиян. Об этом сообщает посольство России в Египте в своем телеграм-канале.

«Также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс», – уточнили в дипмиссии. Российские дипломаты находятся на связи с египетскими властями, туроператором «Coral Travel» и страховой компанией для оказания помощи соотечественникам.

По данным СМИ, автобус с туристами из России направлялся на экскурсию в столицу Египта.

Каир, Наталья Петрова

