Российских туристов в Египте поселили возле военной базы и запретили ходить на пляж

Отдых путешественников из России в Египте оказался не таким, как они ожидали. Туристы вынуждены просыпаться в семь утра и не могут выходить к морю. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Отдыхающие заплатили около 250 тысяч рублей за двоих за десятидневный тур в Шарм-эш-Шейх. В результате их заселили в 5-звездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, который находится рядом с военной базой.

По словам туристов, с семи утра громкие звуки будят военных и постояльцев гостинцы. Кроме того, на полигоне регулярно проводятся стрельбы, шум не утихает ни на минуту.

При этом россиянам запретили ходить на пляж, так как патрульные могут принять туристов за диверсантов и открыть огонь. В море дежурит военный катер. Поэтому отдыхающим приходится добираться до других пляжей в отдаленных районах.

Каир, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube