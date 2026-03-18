В Египте 12 украинцев и россиянина поймали на продаже поддельных украшений

В Египте раскрыли преступную группировку, которая организовала сеть по продаже поддельных ювелирных изделий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.
В составе международной преступной группы – 15 человек, 12 из которых украинцы и один россиянин. По версии следствия, они убеждали клиентов инвестировать деньги в золото, серебро и драгоценные камни по завышенным ценам.
При обысках были изъяты поддельные золотые и серебряные украшения, на изделиях присутствовали пробы, но экспертиза показала, что товары не соответствуют официальным характеристикам.
Основу группы составляли украинки, которые занимались продвижением продукции, бухгалтерией, продажей и даже работали в компаниях, продающих ювелирные украшения.
Всех участников ОПГ поместили под стражу, их обвиняют в мошенничестве и фальсификации товаров.
Каир, Зоя Осколкова
