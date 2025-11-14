Пять туристов из России пострадали в ДТП в Египте

Туристический микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в провинции Красное море в Египте. В результате аварии погиб водитель-египтянин, семеро пассажиров получили травмы, среди них пятеро российских туристов и двое азербайджанцев. Об этом сообщает издание An-Nahar.

ДТП произошло на трассе между городами Марса-Алам и Эль-Кусейр. В генконсульстве РФ в Хургаде уточнили, что двое пострадавших россиян получили травмы средней тяжести, остальные отделались царапинами. Пострадавшие доставлены в больницы Хургады, им оказывается необходимая помощь, передают «Вести.ру».

По данным Ассоциации туроператоров России, пострадавшие туристы приобрели «уличную» экскурсию у одной из египетских туркомпаний, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в Египте во вторник, 11 ноября в ДТП с туристическим автобусом и грузовиком погибли два человека – туристка из России и водитель, еще 36 человек пострадали, из которых 25 россиян.

Москва, Наталья Петрова

