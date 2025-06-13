Посольство РФ в Египте призвало россиян к осторожности

Посольство РФ в Египте призвало россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, соблюдать повышенную осторожность.

«В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 км, а от некоторых египетских населенных пунктов – ещё меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий», – говорится в сообщении российского диппредставительства.

«Следите за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполняйте их распоряжения», – подчеркнули в посольстве РФ.

«Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю», – отметили в российской дипмиссии.

Каир, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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