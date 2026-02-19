Еще два аэропорта в Египте начнут принимать россиян летом

Летом еще два египетских аэропорта начнут принимать туристов из России. Речь идет о воздушных гаванях Александрии и Эль-Аламейна.

«Международные аэропорты Эль-Аламейна и Александрии начнут принимать российских туристов с лета в рамках усилий по активизации туризма на северном побережье Египта», – сообщил РИА «Новости» глава управления аэропортов Египта Ваиль ан-Нашар. Таким образом, российских туристов в Египте ожидают новые направления для отдыха.

Аэропорт Александрии в целом соответствует требованиям российской стороны, сообщил источник агентства. Предположительно, прямое авиасообщение России с Александрией откроется быстрее, чем с Эль-Аламейном.

Ранее в Росавиации отмечали, что агентство рассчитывает на запуск прямых рейсов из России на курорты средиземноморского побережья Египта в ближайшее время.

Каир, Зоя Осколкова

