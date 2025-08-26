российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 августа 2025, 18:52 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Российским туристам в Египте массово блокируют телефоны

Туристы из России столкнулись в Египте с проблемой массовой блокировки своих телефонов. Связь пропадает даже у тех, кто уже не раз приезжал на курорты этой страны и использовал египетские сим-карты в свои устройства. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на группу туристов.

Как отмечается, снять блокировку через египетское приложение Telephony или сайт почти невозможно из-за технических ошибок.

Между тем Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что российские туристы не обращались с жалобами на перебои связи в Египте. В компании Let's Fly также подтвердили отсутствие нареканий.

В то же время в РСТ, как отмечает телеканал «Звезда», рекомендовали россиянам пользоваться роумингом или заранее оформить eSim, чтобы избежать блокировки смартфона.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Египет

Российская туристка погибла в ДТП в Египте / Российских туристов в Египте поселили возле военной базы и запретили ходить на пляж / Посольство РФ в Египте призвало россиян к осторожности / Число погибших россиян в Хургаде возросло до шести / Крушение батискафа в Египте: погибли 5 россиян, еще 14 – в больнице / Путин обсудил с президентом Египта ближневосточные проблемы / В Египте акула напала на туристов, один человек погиб / В летевшем из Египта в Россию лайнере сработал сигнал о столкновении с землей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Туризм, Египет,