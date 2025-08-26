Российским туристам в Египте массово блокируют телефоны

Туристы из России столкнулись в Египте с проблемой массовой блокировки своих телефонов. Связь пропадает даже у тех, кто уже не раз приезжал на курорты этой страны и использовал египетские сим-карты в свои устройства. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на группу туристов.

Как отмечается, снять блокировку через египетское приложение Telephony или сайт почти невозможно из-за технических ошибок.

Между тем Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что российские туристы не обращались с жалобами на перебои связи в Египте. В компании Let's Fly также подтвердили отсутствие нареканий.

В то же время в РСТ, как отмечает телеканал «Звезда», рекомендовали россиянам пользоваться роумингом или заранее оформить eSim, чтобы избежать блокировки смартфона.

Москва, Анастасия Смирнова

