В РСТ уточнили число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Египте

По уточненным данным, при столкновении туристического автобуса с грузовиком в Египте травмы получили 25 россиян, одна российская туристка погибла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Ранее стало известно о 27 пострадавших россиянах.

Авария произошла около четырех часов утра 11 ноября на дороге Хургада – Каир в районе города Рас-Гареб в 150 км от Хургады. Туристический автобус врезался в грузовой автомобиль. Автобус с группой туристов, включающей граждан России, Литвы и Швеции, следовал на экскурсию в Каир.

«Согласно поступившей информации, автобус с экскурсионной группой попал в аварию, в результате которой пострадало 25 россиян и два иностранных гражданина. Одна гражданка России погибла», – говорится в сообщении РСТ.

Пострадавшие находятся в госпитале города Рас-Гареб, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщило Генконсульство РФ в Хургаде. По информации дипломатов, часть туристов готовится к отправке обратно в отели Хургады. На месте работают представители туристических компаний.

В свою очередь, Ассоциация туроператоров России сообщила, что госпитализированы четверо пострадавших россиян, остальные после осмотра врачами и выписки будут направлены в отели Хургады.

Среди пострадавших россиян – трое детей в возрасте 10 и 13 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой в управлении здравоохранения провинции Красное море. Уточняется, что дети получили ушибы.

Ранее египетские СМИ сообщили, что в результате ДТП два человека погибли и 36 человек пострадали, включая 34 иностранца, среди них 27 россиян. Помимо туристки из России в аварии погиб водитель автобуса.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube