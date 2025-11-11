27 россиян пострадали в ДТП в Египте, одна гражданка России погибла

Одна туристка из России погибла и еще около 30 россиян пострадали в результате ДТП с автобусом в Египте. Об этом сообщают местные СМИ.

В провинции Красное море грузовик столкнулся с туристическим автобусом, направлявшимся в Каир. В результате два человека погибли и 36 человек пострадали, включая 34 иностранца, среди них 27 россиян, пишет издание Al-Masry Al-Youm. Как уточняет портал Cairo 24, жертвами аварии стали гражданка России и водитель автобуса. Позднее в администрации египетской провинции Красное море подтвердили гибель россиянки, передает ТАСС.

Смертельная авария произошла рано утром 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада. В автобусе находилась туристическая группа из Хургады, следовавшая в Каир на экскурсию. На место ДТП были направлены машины скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу Рас-Гареба для оказания помощи и обследования.

Посольство России в Каире и генконсульство РФ в Хургаде пока не комментировали произошедшее.

Каир, Наталья Петрова

