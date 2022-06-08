Из Екатеринбурга запустили туры в элитный отель, построенный в пустыне на берегу Каспия

Из Екатеринбурга с 18 июня стартуют туры в казахский город Актау, где раньше добывали урановую руду. Но туристам предлагают не экскурсии по промплощадкам и карьерам, а элитный отдых в отеле 5* по системе «все включено». Он располагается в пустыне на берегу Каспийского моря.

Новую программу анонсировал туроператор Anex Tour: она стартует с 18 июня на рейсах авиакомпании Red Wings в Актау. Туристов повезут в один конкретный отель – Rixos Water World Aktau 5*. Он построен на берегу Каспийского моря всего два года назад. Здесь есть водный парк развлечений, несколько бассейнов, рестораны, снэк-бары и 8 баров с алкоголем. Отдых будет похож на турецкий: по системе «все включено» туристам доступны все развлечения отеля. Правда, цена не ниже, чем в Турции: если лететь 18 июня, то 7 ночей в номере deluxe обойдутся в 170 тысяч рублей на двоих. Есть и президентский сьют – он стоит от 1 миллиона за неделю. В июле станет еще дороже: deluxe – от 190 тысяч, suite – от 1,2 миллиона рублей за неделю.

Интересно и само размещение отеля. Он находится в 20 километрах от центра казахского города Актау. Это один из самых молодых облцентров, построенный в 60-е годы прошлого века. Его начали возводить, когда в пустыне добывали урановую руду. До сих пор недалеко от Актау есть заброшенный карьер, на который сейчас ездят туристы.

Добавим, что сейчас в Актау рейсы летают раз в неделю – по субботам. С июля в системе бронирования Anex Tour добавляется еще суббота.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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