Туроператоры начинают продавать туры на осень и зиму, но покупателей пока нет

Некоторые туроператоры открыли продажи отдельных туров на осень и зиму с вылетом из Екатеринбурга. Эксперты считают, что сделано это только для проверки, будет ли спрос, а также для того, чтобы заявить о своих намерениях потенциальным туристам. В реальности же уральцы сейчас покупают туры с вылетом в пределах ближайшего месяца.

У большинства российских туроператоров на сегодняшний день запущены продажи туров только на летний сезон. В основном речь идет о Турции, ОАЭ с прямыми перелетами из Екатеринбурга, а также – Египте, Мальдивах через Москву. Туры посчитаны до конца октября. Но постепенно туристические компании начинают анонсировать и свои программы на осень и зиму. Например, Anex Tour открыл продажу туров на курорты ОАЭ на ноябрь 2022 – май 2023 года. Планируется, что из Екатеринбурга вылет будет 4 раза в неделю (регулярные рейсы Flydubai), из Москвы – ежедневно. Цена недельного тура из Екатеринбурга на сегодняшний день стартует от 107 тысяч рублей за двоих в отель 4*.

По мнению экспертов, операторы, которые уже сейчас объявляют о продажах на осень и зиму, вряд ли рассчитывают на огромный спрос. Скорее всего, они хотят заявить туристам о своих намерениях, чтобы люди планировали отдых, могли отложить деньги.

«Открывать сегодня продажи туров на осень и зиму несколько рискованно и странно. Потому что часть федеральных туроператоров сейчас только формируют программу на текущие летние месяцы по базовым направлениям – по Египту и Турции, – пояснил «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Если говорить об осени, мы можем лишь предполагать, какие страны будут открыты, какие будут введены ограничения, какие авиакомпании и с какой периодичностью будут летать. Думаю, операторы, выставляющие туры на осень-зиму, просто демонстрируют свое намерение, заявляют о своих планах, чтобы туристы могли определяться в своих приоритетах в отношении осени, аккумулировать средства. Думаю, задачи продаж сейчас не стоит».

В турагентствах Екатеринбурга «Новому Дню» подтвердили, что запросов на осенний и зимний отдых не поступает вообще. По данным турфирмы, средняя глубина продаж сегодня составляет 2-4 недели. Люди опасаются заранее платить за отдых, поскольку боятся, что могут отменить рейсы, либо закрыть какие-либо страны. Самой популярной зарубежной страной для летнего отдыха уральцев остается Турция. Из Екатеринбурга напрямую сейчас летают авиакомпания Red Wings, турецкая Corendon, а также чартеры Azur Air. С 15 июня планирует полететь Nord Wind.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»