Из Екатеринбурга запустили автобусные туры в Сочи и Крым, путь займёт двое суток

Сразу несколько туроператоров в этом году вновь запустили автобусные туры на Чёрное море с выездом из Екатеринбурга. В пути придётся провести двое суток в одну сторону. Цены – от 15 тысяч с человека за размещение в номерах «эконом».

У оператора «Арт-Трэвел» первый выезд на Чёрное море запланирован на 6 июня, в Крым – на 16 июня, далее – раз в 9-10 дней. Организатор обещает, что туристы поедут на комфортабельных автобусах VanHall, которые будут останавливаться каждые 3-4 часа, чтобы люди могли размяться. Время в пути займёт около 48 часов, но возможны задержки в случае пробок. В Феодосии туристы проведут 10 дней, затем – выезд обратно. При размещении в номерах «эконом» с одним туалетом на три номера цена путёвки начинается от 16 тысяч. При размещении в «стандарте» с туалетом в номере – от 21 тысячи рублей. Как рассказали «Новому Дню» сотрудники туристической компании, автобусные туры пользуются популярностью у уральцев. Заполняемость автобусов хорошая. На июнь места ещё есть, но номеров в гостиницах осталось уже очень мало.

Аналогичные туры в Крым, Сочи, города Краснодарского края предлагает оператор «Регион». Кстати, можно купить только проезд за 12800 рублей в обе стороны.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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