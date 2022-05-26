Дагестан и Чечня стали хитами продаж на лето-2022, но туристам не хватает алкоголя и all inclusive

В отсутствии многих международных направлений уральские туристы начали активнее покупать туры внутри России. Хитом продаж на туррынке уже назвали Дагестан: забронировать отель здесь с каждым днем все сложнее, мест уже нет. Разбирают экскурсионные туры в Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, берут короткие туры в Чечню. Правда, многих туристов удивляет: а где же all inclusive, вип-сервис и детские клубы?

Интерес к Дагестану у уральцев стал подогреваться пару лет назад, когда в пандемию многие границы с другими странами были закрыты. Сейчас направление уже на слуху, а наличие прямых рейсов из Екатеринбурга делает его еще популярнее. Туроператоры, которые занимаются продажами, говорят, что из всех российских «альтернативных» туров (не в Сочи и Краснодарский край) Дагестан – хит продаж.

«Спрос большой и стабильно продается много. Но, должен сказать, что многие неправильно воспринимают само направление, – рассказал «Новому Дню» коммерческий директор туроператора Evroport Антон Потапов. – Кто-то считает, что поедет в Махачкалу и там найдет пляжный курорт с all inclusive. Кто-то считает, что в Дербенте найдет отель с аквапарком. Но, конечно, никаких «все включено» и аквапарков с детской анимацией там нет. Отельная база сама по себе довольно ограничена, и уже сейчас ближе к дате заезда мы с трудом можем подтвердить один и тот же отель на 7-10 ночей подряд. Мы предлагаем туристам в таком случае делать комбинированный тур: горы + море, Махачкала + Дербент. Но не все хотят такой отдых. На мой взгляд, Дагестан – это самая главная российская жемчужина, но, наверное, туристам нужно время, чтобы они освоили это направление, осознали, составили впечатление. Но перспективы у него – огромные».

По словам Антона Потапова, уже сегодня спрос на Дагестан больше, чем предложение. На популярные даты (например, на трехдневные выходные 10-13 июня) мест уже нет. Хотя отдых здесь дешевым не назовешь: на майские праздники недельный тур на двоих стоил 130-150 тысяч рублей.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев тоже говорит, что Дагестан – одно из популярных направлений у екатеринбуржцев. И есть опасения, что рейсов из Екатеринбурга будет больше, чем мест в отелях республики.

«Выбор рейсов именно в Махачкалу может быть не очень удачен, потому что уже есть проблемы со свободными местами в отелях. Именно по этой причине сняли часть рейсов из Москвы. Надеюсь, что полетная программа из Екатеринбурга будет более успешной», – отметил Михаил Мальцев.

Большой популярностью пользуются и экскурсионные туры в Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. По словам коммерческого директора Evroport, сегодня это лучшие варианты для исследования гор.

«В этом году, какая бы ситуация в туризме ни была, но зато к Кавказу большое внимание. Заменить его сегодня почти нечем. Грузия только открылась, попасть туда можно только наземным транспортом. В Армении крайне сложно уже найти отели. Где еще почувствовать кавказский колорит?» – говорит Антон Потапов.

Михаил Мальцев тоже считает, что республики Кавказа в сегодняшних условиях – одно из самых перспективных направлений. «В Минеральные Воды большая полетная программа, оттуда проще всего добраться до КБР и КЧР. Либо рейсы во Владикавказ. Да и сама Осетия – очень интересная для туристов тема. В следующем году будет еще прямое сообщение с Нальчиком, – отметил глава УАТ. – Но будут ли заполняться рейсы, зависит от платежеспособности населения и от отельной наземной базы».

Также из Екатеринбурга в июне запускают прямые рейсы в Грозный. Это может привлечь в Чечню тех, кто давно хотел там побывать, но не ехал из-за перелета со стыковками.

«На посещение самых главных достопримечательностей Чечни хватит 3-4 дней. На такой короткий срок люди не готовы были лететь с пересадкой. С 10 июня у нас полетит прямой рейс в Грозный, готовим много интересного. Но думаю, самыми популярными будут туры на 3-4 ночи, – рассказал Антон Потапов. – Главная претензия туристов к Чечне: что там сухой закон. Люди не представляют себе отдых без алкоголя, поэтому очень удивляются, когда в республике сталкиваются с невозможностью его купить. Конечно, all inclusive там нет, как и в Дагестане. Но зато республика берет безопасностью, берет трагичной историей Грозного, бренд «город-феникс» лично мне очень симпатичен. И третье, конечно, горы, горные ущелья, горные реки – все, что люди видят на выездных экскурсиях. Чечня – это колорит».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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