Еду в Дагестан. Путевая карта «Нового Дня»

Сезон отпусков в 2020 году сдвинулся из-за коронавируса, а направлений для желающих отдохнуть россиян оказалось мало. Самыми популярными у жителей страны стали курорты Крыма и Краснодарского края, а также Санкт-Петербург и Калининград. Чуть отстает Алтай, а за ним – дорогая Камчатка. Остальные регионы России массовому туристу известны (и желанны) меньше. Один из них – Дагестан. Не случись эпидемии Covid-19, он, возможно, так и остался бы экзотикой, окруженной стереотипами об опасностях для путешественников. Чем заняться в Дагестане, что есть и пить, сколько это стоит и как туда добраться – в путевой карте «Нового Дня».

Чем заниматься

Горы

Дагестан – это, в первую очередь, горы и потрясающие виды. Маст си для любого путешественника – это Сулакский каньон, Гуниб и Хунзах. А еще стоит посетить Матлас, Гамсутль, Ирганайское водохранлищие и Гимринский тоннель.

Сулакский каньон – самая ближняя к Махачкале достопримечательность Дагестана – один из самых глубоких в мире. Ему уступают и Гран каньон в США, и каньон Тары в Черногории. Здесь катаются на катерах по самой реке. Если договориться с хозяином судна, можно и искупаться – летом вода относительно теплая, около 25 градусов, но придется отплыть в менее людное место, поскольку в целом так тут не принято. По пути на каньон или с него туристов часто завозят на бархан Сары-кум.

Гуниб – это село в живописных горах Дагестана. Помимо впечатляющих видов, это важное историческое место, где сдался в плен российской армии имам Шамиль. Так была поставлена точка в Кавказской войне. Здесь осматривают крепость, а также царский тоннель, прорубленный солдатами вручную для императора Александра II, поскольку тот никогда не возвращался тем же путем, каким добирался до пункта назначения.

Хунзах – другое горное село, не менее знаменитое. Во-первых, тут родился Хаджи-Мурат, сторонник Шамиля, прославленный в повести Льва Толстого. Во-вторых, здесь родился поэт Расул Гамзатов, написавший стихи «Журавли», ставшие основой знаменитой песни Марка Бернеса. Помимо мемориальных комплексов обоим знаменитостям в Хунзахе есть водопад Тобот, горные обрывы и живописные долины. Тут же адреналинщики могут прыгнуть на резинке в пропасть. Удовольствие обходится в 3-4 тысячи рублей.

Матлас – еще одно селение в нагорном Дагестане, находится неподалеку от Хунзаха. Известно тем, что несколько лет назад группа «Сумма» дагестанских олигархов братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых решилась строить там горнолыжный курорт. Правда, он так и не появился. По словам местных, сменилась политическая конъюнктура, но строительство курорта как будто потихоньку продолжается. За въезд на территорию попросят 100 рублей. Из развлечений на месте – прогулка по горам (бесплатно), спуск на зиплайне над пропастью (1000 рублей) и подъем обратно по трассе из вбитых в скалу скоб, разумеется, со страховкой (500 рублей).

Рядом с территорией курорта есть еще одна достопримечательность – бесплатная, но представляющая некоторую опасность. Каменная чаша – сеть гротов внутри скал, попасть в которую можно сквозь узкий лаз. Внутри даже в самую изнуряющую жару прохладно, и если недавно прошли дожди, то будет сыро и скользко, а часть пути придется пройти по разложенным на земле покрышкам, так что потребуется определенная сноровка. Зато осенью, когда начнут желтеть и опадать листья, в ущелье будет красивее всего, обещают местные.

Гамсутль – еще один горный аул, но заброшенный. Несколько десятилетий назад его стали покидать люди, а теперь в нем никто не живет вовсе. Это, впрочем, не редкость для Дагестана, расселенных аулов тут немало. Но Гамсутль – село-призрак, которое раскинулось на горе, где дома построены ярусами один над другим, – захватывающе выглядит со смотровых площадок, так что его называют дагестанским Мачу Пикчу. Важный нюанс – подъем до Гамсутля занимает примерно час или полтора, и даже регулярно занимающимся спортом людям может дастся тяжело.

Ирганайское водохранилище

Еще одна горная достопримечательность республики – Ирганайское водохранилище, затопленное всего несколько лет назад на реке Аварское Койсу. Вода тут бирюзовая, а горы взмывают ввысь от самой ее глади. Под водой же скрыты жилые дома, лучшие в Дагестане персиковые сады и даже кладбища – все это было затоплено. Например, часть села Ирганай, ныне наполовину заброшенного и отселенного.

Специально ехать на водохранилище не придется, вдоль него лежит дорога во многие горные села Дагестана. Здесь же самый длинный тоннель в России – Гимринский. Он пробит в горе и тянется долгие 4,3 километра. Причем строить его начали в 80-е годы прошлого века, а окончательно сдали только несколько лет назад. Против строительства прямой дороги были, по слухам, владельцы объектов инфраструктуры, заправок, кафе и магазинов на старой дороге.

Этим, впрочем, горная программа не ограничивается. Есть еще старейшее село Чох, аул Кахиб в скалах, Салтинский водопад и Карадахская теснина, село мастеров Кубачи, гора Шалбуздаг с марсианскими видами, и так далее, и так далее.

Море

Морских развлечений в Дагестане не так много, к тому же август в этом году подвел – вода в Каспийском море остыла из-за ветров до 23-25 градусов, так что местных пляжи почти не привлекают, но туристы купаются. Лучшими считаются пляжи в Избербаше, но и в Махачкале, и особенно в Дербенте, есть желающие отдохнуть у моря.

Правда, с пляжной инфраструктурой в Дагестане пока неважно. На пляже может не быть зонтов, шезлонгов, душевых и тем более спасателей, но раздевалка, скорее всего, будет. Местные СМИ сообщали, что санитарные врачи не рекомендуют купаться в Каспии в этом сезоне, но желающие окунуться в соленую воду все же есть. Загорающих – куда больше. Но пляжи все равно полупустые, а иногда и откровенно пустынные – даже в солнечную и теплую погоду.

Впрочем, кроме пляжей у моря можно посмотреть еще несколько достопримечательностей – Дербентскую крепость, «Каспийского монстра» и Самурский лес.

Дербентская крепость

Сооружение раскинулось над городом, и добираться до него лучше всего на такси. Пользоваться можно популярными агрегаторами или ловить машину на улице, здесь принято и так и так. Вход в крепость стоит 300 рублей. Карты не принимают, только наличные и онлайн-переводы. В самой крепости может понравится любителям древних камней, а с нее открывается отличный вид на город. Спуститься с крепости можно пешком, сделав перерыв на чай в местном кафе, и продолжить прогулку в старом городе, осмотрев заодно пятничную мечеть. Внутри старых стен, кстати, вообще много культовых сооружений, причем дербентская молодежь придерживается весьма строгих взглядов, порой даже радикальных. Тут могут сделать замечание, придравшись к внешнему виду туристов или неверно истолковав их поведение. Например, мне муж подал руку, чтобы я могла спуститься с высокого тротуара, не споткнувшись, – увидев эту фривольную сцену, возле нас остановился таксист, отчитав за то, что мы вздумали «обниматься» в квартале от мечети. Это тоже надо иметь в виду.

«Каспийский монстр»

В Дербенте может показаться скучновато. Особенно сейчас – музеи в республике по-прежнему не работают из-за коронавирусного карантина. Поэтому есть возможность отправиться с моря в будущий парк «Патриот», который строят в селе Арабляр, примерно в 20 километрах от Дербента. Туда в начале августа отбуксировали из Каспийска экраноплан «Лунь», который прозвали «Каспийским монстром».

Добраться до него можно на такси – поездка в обе стороны обойдется в 700-800 рублей с ожиданием, или на электричке, едущей из Дербента в сторону границы с Азербайджаном, расписание и цены есть на сайте РЖД. Выходить надо на станции 2432-й км. При передвижении на машине ориентиром будет поселок Авадан – к нему нужно свернуть с трассы и двигаться сначала в сторону моря, а затем вдоль него. Ориентир на картах maps.me – улица Гусенкули Куиева.

Посещение «Луня» бесплатное, по крайней мере пока. Но недавно его оградили защитной лентой, а рядом поставили дежурить полицейского, так что совсем близко подойти к уникальному самолету не получится. Кстати, по некоторым данным, его хотят отдать под раскраску граффитистам – но местные против, и пока «Лунь», как и полагается, седой.

Каспийский монстр

Самурский лес

Еще одна околоморская достопримечательность – Самурский лес, расположенный на границе России и Азербайджана. Это настоящий субтропический лес с лиановыми зарослями. Добраться до него тоже можно на электричке, но это развлечение, скорее, для экстремалов – без проводника в джунгли Самура ходить не рекомендуют, поэтому лучше найти гида с машиной.

Как рассчитываться

В Дагестане туго с безналичным расчетом, хотя опытные путешественники и местные жители говорят, что это нововведение. Еще год назад карты принимали без проблем практически везде, по крайней мере, в Махачкале, Каспийске и Дербенте никаких сложностей с этим не возникало. Сейчас даже в недешевых в гостиницах и отелях оплату по безналу принимают со скрипом. Вероятно, не хотят расставаться с деньгами, которые берут банки в качестве комиссии (это около 3%). В крупных ресторанах по карте рассчитают без вопросов, но наличностью запастись стоит.

Еще один популярный вариант расчетов – онлайн-переводы на карту. Почти в любой захудалой лавчонке вы обязательно увидите рукописную табличку с номером телефона, к которому привязан счет.

Важный нюанс – даже в Махачкале не представлены многие популярные в остальных регионах банки, соответственно, либо придется искать «родственные» банкоматы, позволяющие снимать наличные без комиссии, либо терять в деньгах.

Где жить

В Дагестане не так много отелей, как хотелось бы – для региона с таким туристическим потенциалом, причем немалая часть не присутствует на Booking или альтернативных площадках. Причина та же, что и в расчетах по карте, – если пользоваться услугами агрегаторов, придется платить комиссию агенту. Номер на «Букинге» может стоить на 500-1000 рублей дороже, чем на самом деле. Проверяйте цены. В Махачкале, Каспийске и Дербенте можно бронировать отели по телефону, а искать их просто в «Гугле» или «Яндексе».

Правда, есть риск недопонимания. Например, мы с мужем бронировали гостиницу «Арена» на стадионе футбольного клуба «Анжи» в Каспийске. По телефону специально уточнили, что номер на двоих с одной двуспальной кроватью. «Короче, брат, я тебе люкс забронировал», – ответил молодой человек со стойки рецепции. По приезде выяснилось, что номер одноместный с одной односпальной кроватью, а все остальные – заняты. Пришлось срочно искать альтернативный вариант.

Важная деталь. В махачкалинских отелях часто можно нарваться на отсутствие нормальной ванной комнаты. В ней не будет душевой кабины или ванны, а будет просто лейка и дырка в полу. Местные отельеры называют это гордо – «Тропический душ». Так что любителям комфорта стоит быть внимательнее при выборе номеров.

Что касается цен, то разбег большой. В центре Махачкалы можно снять пристойный номер в отеле с завтраком за 3-4 тысячи рублей на двоих. В Дербенте ценник существенно выше – около 5-6 тысяч рублей с завтраком на двоих. Причем в древнем городе гостиниц очень немного, и хорошие номера пользуются повышенным спросом, так что позаботиться о бронировании стоит заранее.

Но высокая стоимость номера не гарантирует, что отель будет хорошим. В Дербенте, например, мы нарвались на гостиницу, где номер обходился в 6,5 тысячи за сутки, но при этом был изрядно потрепанным, на пятом этаже без лифта, а вокруг самого отеля, заявленного как стоящий на первой линии, все было перекопано и в пыли из-за ремонта дороги. Чинить ее начинали, кстати, часов с семи утра. Чтобы добраться до моря, которое должно было быть под окном, приходилось идти по разрытой дороге – обхода и объезда не было – полкилометра.

Что есть

Для любителей недорого и вкусно поесть Дагестан – просто рай. Ресторанов и кафе много, причем большинство с местной кухней. Которая держится на трех столпах: чуду, курзе и хинкал.

Чуду

Это тонкие лепешки из теста с начинкой. Бывают тонкие и слоеные. Первые больше похожи на хорошо промасленные кутабы, вторые – на пироги. Бывают с мясом, с творогом, с тыквой, с зеленью, с картошкой. Тонкая лепешка с тягучим сыром, посыпанная толокном, называется ботишал. В Дагестане чуду подают и в ресторанах, и в кафе, и в закусочных, которые специализируются на этом блюде. Они есть буквально на каждом шагу. Цена – от 80 до 200 рублей за круг. Зависит от места, где покупать, и начинки.

Курзе

Курзе больше всего похожи на наши пельмени или вареники. Начинки те же, что и в чуду, – мясо, творог, тыква, зелень, картошка. Подают со сметаной (еще со сметаной и чесноком), мацони, аджикой и другими соусами. Ценник тоже невысокий – за небольшой тазик курзе попросят около 150-200 рублей.

Хинкал

Большинство людей сразу вспоминают грузинские хинкали. Дагестанский хинкал, если и родственник сакартвельскому специалитету, то очень-очень дальний. Это кусочки теста, отваренные в крепком мясном бульоне. Причем видов хинкала минимум пять – по числу основных народностей, населяющих Дагестан. Аварский – с квадратными кусочками теста, довольно толсто раскатанными. Даргинский – с розочками из теста, сдобренными специями. Кумыкский и лезгинский – это небольшие клецки из тонко раскатанного теста, а лакский – тоже тонкий, но сами «хинкалины» больше похоже на «ушки», а не на квадратики. Подают хинкал с отваренными кусками баранины, сушеного мяса или сушеной же колбасы, чаще всего с красным соусом, похожим на хреновину, иногда – с белым, на основе сметаны и чеснока, а также с чашкой бульона, где варились «клецки». В среднем, цена за блюдо 200-400 рублей, в зависимости от выбранного типа хинкала и мяса к нему.

Шашлыки

Любители мяса на углях тоже легко найдут в Дагестане блюдо себе по душе. Шашлыки тут готовить любят и умеют. Не думаю, что надо предупреждать, что шашлыка из свиной шеи вы здесь не встретите. Зато практически в любом кафе и ресторане сможете съесть приличную порцию каре ягненка (также известны как «пистолетики») рублей за 300-400. Или ханский шашлык – очень вкусный и сочный, готовится из печени с курдюком. Цена – 200-300 рублей.

Здесь надо сделать обязательную оговорку: что остаться голодным в Дагестане практически невозможно. В один из дней отпуска после плотного обеда из ханского шашлыка, двух видов чуду и салата из местных помидоров я не ела почти сутки – и все равно не почувствовала сильного голода, так, легкое желание перекусить. И это несмотря на то, что мы прошли 15 километров по горному рельефу. Притом что я всегда считала себя человеком, который любит много и вкусно поесть. В общем, рассчитывайте свои силы.

Еще один важный нюанс: часто в Дагестане включают в счет +10% за обслуживание. Об этом почти нигде не предупреждают, максимум может встретиться пометка в меню, поэтому нужно быть к этому готовым. Есть и другая строчка, которую часто можно встретить в счете, – «Музыка». Особенно это характерно для приморских кафе и ресторанов, где поют живьем. С вас возьмут 90-100 рублей, даже если вам не очень понравилось пение или не в вашем вкусе репертуар.

Что пить

Сразу стоит предупредить: во многих ресторанах и кафе Дагестана не подают алкоголь. Вообще никакой. Даже пиво. Поэтому если без аперитива и дижестива вы не можете, сразу изучайте меню перед выбором ресторана. Также важно знать, что в большинстве точек общепита не продают спиртные напитки бокалами – хоть вино, хоть коньяк. Только бутылками.

Что пьют в местных кафе? Чай. Пьют много, по-турецки или по-азербайджански – то есть довольно крепко заваренный, из специальных чашечек армуду, вприкуску с сахаром (чайную ложечку даже в приличных кафе дождаться нереально). Заваривают и чай с горными травами, особенно популярен чабрец. Впрочем, с ним стоит быть аккуратным, это спазмолитик и иммуномодулятор.

Еще в Дагестане очень недорогие фреши. Скоро начнется сезон гранатов, фрукты уже спеют на деревьях. На рынках же можно выпить стакан сока из гранатов – 250 мл обойдется в 100 рублей.

Из алкогольных напитков в Дагестане стоит отметить два: кизлярский коньяк и дербентский брют, ни в коем случае не наоборот. Виноделием в регионе тоже занимаются, но вино здесь простое, без изысков и не запоминается особенно. Если выпить бокал местного, то не столько для вкуса, сколько для аппетита. По крайней мере, пока.

Где есть и пить

В Махачкале из заведений общепита могу отметить ресторан «Музей» на улице Лермонтова – классное место с внутренним двориком под виноградной лозой, залами, в которых выставлены настоящие музейные экспонаты (предметы утвари, национальные одежды, украшения, оружие). Здесь продают алкоголь, а домашнее вино есть – редкость! – в бокалах. Тут же отличный хинкал, ботишал и шашлыки, а еще хорошее обслуживание.

В столице республики есть еще три отличных места, где стоит пообедать или поужинать, но уже без алкогольного сопровождения. Первое – Hinkal Brothers, которое находится в центре, неподалеку от университета. Видимо, с местоположением связана демократичность цен и размер порций (огромные). Как ясно из названия, тут готовят национальные блюда. Что не съели, вам завернут с собой. Второе заведение формата alcohol free, которое все же стоит посетить, – это ресторан «Казан Мангал», которое тоже расположено в центре. В меню национальные блюда, а по веранде шныряют котики, которые с удовольствием принимают угощение от гостей.

Для уставших от хинкалов и чуду в Махачкале есть несколько ресторанов турецкой кухни, например, Ottoman Palace, где подают ближневосточные закуски вроде хумуса и муаммара, кёфте (котлетки из рубленого мяса), блюда в глиняной посуде из печи, садж (медное слегка вогнутое блюдо, на котором в масле жарят кусочки мяса и овощей, на стол подается раскаленным с поддоном для углей, чтобы поддерживать температуру еды), и так далее.

В Каспийске популярен ресторан «Бриз» на берегу моря. Бронировать стол, особенно на вечер пятницы или субботы лучше заранее. Но сюда приходят не столько за едой, сколько за развлекательной программой. Фишка комплекса – национальные танцы. По вечерам здесь выступают артисты дагестанского ансамбля, танцуют настоящую лезгинку. Впрочем, не только профи – гости тоже пускаются в пляс вслед за ними.

В Дербенте с общепитом тоже все в порядке. На горе, неподалеку от знаменитой крепости, есть комплекс «Шелковый путь», состоящий из десятков домиков – отдельных кабинетов, разбросанных вниз по склону. Обед из национальных блюд с видом одновременно на горы, город и море. Непосредственно у моря есть ресторан «Оазис», но уже с уклоном не в дагестанскую, а в азербайджанскую кухню.

Во что одеваться?

Девушкам я бы посоветовала не класть в багаж ультракороткие шорты и мини-юбки. Даже в более европеизированных Махачкале и Каспийске будут смотреть косо. Я видела женщину в крошечных джинсовых шортах и майке, возвращавшуюся с пляжа в Махачкале. Пока она шла вдоль моря, осуждающих взглядов собрала немало. В Дербенте, в районе старого города, она, наверно, вообще бы далеко не ушла. Я для отпуска взяла несколько платьев ниже колена, платок на голову и спортивный костюм на вечерние прогулки в горах. Плюс дождевики – погода может испортиться, хотя нам повезло, и весь отпуск был солнечным.

Из обуви помимо легких сандалий будет не лишним взять немаркие кроссовки (бывает пыльно) с хорошим протектором, чтобы лазить по горам, особенно если поедете в каменную чашу у Матласа (там, напомню, бывает сыро и скользко), Карадахскую теснину и в Гамсутль.

Как добраться и на чем путешествовать внутри региона

Из Екатеринбурга с середины сентября запускают прямые рейсы в Махачкалу – выполнять их будет авиакомпания Red Wings. Информацию «Новому Дню» подтвердили в аэропорту Кольцово. Пока же добраться до Дагестана по небу можно только с пересадками – через Москву или Ростов-на-Дону. Из этих двух городов в аэропорт Уйташ летают «Аэрофлот», UTair, S7 и «Азимут».

Многие добираются на машинах, путешествия по российскому Кавказу самостоятельно. Однако даже опытные водители, обученные навыкам контраварийной езды, на дорогах республики могут быть неприятно озадачены. Выезды на встречную полосу под запрещающие знаки, обгон по обочине (в том числе по обочине встречки), превышение скорости, заход в повороты на «тапке в пол» и другие своеобразные элементы водительского стиля – здесь обычное дело. Это одна из причин, по которой в регионе нет каршеринга, а прокат авто не особенно развит.

Впрочем, гиды с личными авто – нередкая вещь для Дагестана, так что проблем с передвижением, особенно в горах, у туристов, даже если речь идет о небольших группах, не возникнет.

Кроме того, в Дагестане работают агрегаторы такси – «Яндекс» и Uber, а вдоль побережья, например, из Махачкалы в Дербент и обратно, можно проехать на электричке. Она ездит дважды в день, билеты можно купить прямо в вагоне за наличные или в приложении РЖД, расплатившись картой. Стоимость проезда в одну сторону – 129 рублей.

Что покупать в подарок

Во-первых, это специи и еда. В Махачкале чудесный Второй рынок (бывший Второй колхозный рынок). Он находится почти в самом центре, неподалеку от правительства республики. Там можно купить мясо, сезонные фрукты и овощи к ужину, если вы снимаете апартаменты и готовите сами, и, конечно, подарки – например, ореховую траву в качестве приправы, душистый высокогорный чабрец и сушеную колбасу. Местные объясняют, что сейчас – не самый сезон для последнего продукта, свежие партии будут в ноябре. Осенью в горах будут забивать бычков, смешивать рубленое мясо с солью и со специями, формовать колбасы и сушить их на ветру. Такую колбасу следует отварить перед подачей. С ней, например, едят хинкал.

Во-вторых, кубачинское серебро. Село славится умельцами, которые делают роскошные браслеты, серьги и кулоны, а еще холодное оружие. Цены начинаются от двух-трех тысяч за комплект сережек.

В-третьих, кубачинские же платки. Белые, как правило, с золотым шитьем. Называется такой платок – каз. За них придется выложить куда больше – около четырех-пяти тысяч рублей за изделие с машинной вышивкой, а с ручной – от 10-12 тысяч. В отличие от кубачинского серебра, каз нереально купить по интернету, только в Дагестане.

В-четвертых, кизлярский коньяк. Напиток часто подделывают, поэтому имеет смысл покупать его только в фирменных магазинах.

В-пятых, папаху. В Дагестане эти национальные головные уборы теперь крайне популярны. Новую жизнь им дал боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, которого тут очень уважают и считают чуть ли не национальным героем. Правда, папахи часто подделывают, их возят из Китая. Местные такие реплики в шутку называют «хабибиками». Еще забавная деталь – Хабиб аварец, а шапки эти издавна шьют даргинцы, так что представители последних посмеиваются, мол, титул выиграл аварец, а зарабатывают на этом даргинцы.

Послесловие

Есть еще несколько слов, которые хочется сказать про Дагестан, но они не особенно укладываются в привычную информацию для путешественников.

Не стоит пугаться, что в республике очень много полиции и военных, причем экипированных – в бронежилетах и с автоматами. В некоторых территориях, как, например, Гимры, на родине имама Шамиля, до сих пор не снят режим контртеррористической операции. Там стоит пост, въехать в село, не имея разрешительных документов, нельзя. Посты стоят у въездов в Гимринский тоннель (благодаря этому несколько лет назад тут предотвратили теракт), на въезде в Махачкалу, и в других местах. Останавливают и местные машины, и те, что с номерами других регионов. Ничего страшного в том, конечно, нет.

Меня поразило, как в Махачкале много бездомных животных. Собак и особенно кошек. Если первых еще как-то стараются отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать, то вторых, кажется, никто не контролирует. Чаще всего коты голодные до еды и до ласки, мгновенно откликаются на «кис-кис», охотно принимают еду у прохожих или у посетителей летних веранд ресторанов.

Местные жители очень разные. Могут встретиться и радушные люди, и те, чьи взгляды на правила поведения в общественных местах существенно отличаются от столичных или уральских. К примеру, курящая женщина для Екатеринбурга – норма, для Дагестана – жуткое зрелище. Даже люди среднего возраста, кто вырос и учился еще при СССР и отличается большей светскостью, будут коситься.

В Дагестане, судя по сообщениям местных СМИ, начинает увеличиваться заболеваемость коронавирусом. При этом маски никто не носит, температуру не измеряют нигде. Открыто почти все – работают даже кинотеатры, а вот музеи все еще закрыты, так что планируя отдых, особенно пребывание в Махачкале, стоит это учитывать.

Главное, что стоит знать, – это отличное место для отдыха, если вам больше нравятся горы, чем море, но искупаться тоже хочется. Здесь красивейшие пейзажи, отличная кухня, в большинстве своем радушные люди и приемлемые цены (на все кроме размещения). От видов по-настоящему захватывает дух, а объехать всю республику не хватит и двух недель. Но попробовать стоит. При этом еще раз оговорюсь, что Дагестан – это жутковатый сервис, своеобразная манера вождения и некоторые ограничения в одежде. Если все это – неважно для вас, то сюда стоит приехать в отпуск.

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