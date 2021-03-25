Туроператоры об акции кешбэка: «Ажиотаж запредельный»

Туроператоры говорят об огромном ажиотаже, который вызвал третий этап акции кешбэка за поездки по России. Уральцы в первую неделю массово бронировали туры в Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Казань. Внезапно популярным в этом году стал Дагестан, куда с мая полетят прямые рейсы. Еще одна неожиданность – многие люди старшего возраста выбирают санатории Башкирии и Урала, за лечение в которых тоже можно вернуть деньги.

Третий этап акции кешбэка стартовал ровно неделю назад – 18 марта. С тех пор телефоны в офисах туроператоров и турагентов, которые участвуют в программе, не умолкают.

«Ажиотаж запредельный, – рассказал «Новому Дню» коммерческий директор туроператора Evroport Антон Потапов. – Мы уже задействовали все внутренние людские резервы, чтобы обрабатывать запросы, выставляем и выставляем новый продукт на продажу. Акция работает. Могу предположить, что деньги, выделенные правительством, в этот раз закончатся еще до завершения третьего этапа (правительство выделило 2 миллиарда рублей, акция действует до 15 июня, – прим. ред.)».

Генеральный директор туроператора «РТ-Центр» Галина Терещенко тоже говорит, что запрос на туры с кешбэком большой. Свою роль здесь сыграл эффект отложенного спроса.

«О том, что третий этап акции точно будет, объявили еще в январе. И туроператоров даже просили подготовить предложения на 23 Февраля и 8 Марта. Но точных дат старта продаж никто не знал. Люди, которые планировали путешествия по России в этом году, не покупали до начала акции, они выжидали. И как только сказали, что бронирование откроется 18 марта, на нас обрушился шквал звонков, – рассказала «Новому Дню» Галина Терещенко. – Сейчас мы видим, что спрос постепенно стабилизируется, количество заявок равномерно распределяется по дням. У людей появилось понимание, что акция будет длиться еще долго – до 15 июня».

Рейтинг самых популярных направлений с вылетами из Екатеринбурга предсказуемо заняли курорты Краснодарского края – об этом говорят все участники рынка. На втором месте – Крым.

«Акция в этот раз распространяется и на конец мая, и на весь июнь. Это то время, когда школьники уже заканчивают учебу, у людей начинаются отпуска, – рассказал Антон Потапов. – Поэтому Краснодарский край – это безусловное направление номер один. Берут разные туры: это летние Анапа и Геленджик, ставший уже круглогодичным Сочи, экскурсионные туры по всему краю. Направление номер два – это Крым, включая Севастополь. Третье и четвертое место по нашей компании делят Калининград и Ставропольский край, у них идет соревнование по популярности. Пятое место – Санкт-Петербург. Он, кстати, в последние два дня выбивается на второе место по продажам после Сочи».

Неожиданно популярными стали туры в Дагестан, говорят в компании Evroport. В прошлом году сюда отправлялись в путешествие многие журналисты и блогеры. И после подробных репортажей и отзывов люди обратили внимание на этот самобытный регион России. Кстати, корреспондент «Нового Дня» тоже побывала в Дагестане и рассказывала о нюансах поездки.

«В этом году с 4 мая в Дагестан, в Махачкалу, будут летать два прямых рейса в неделю. Все эти факторы привели к тому, что появился интерес к направлению, что лично меня очень радует, потому что регион очень интересный», – говорит Антон Потапов.

Директор оператора «РТ-Центр» добавляет, что на третьем этапе кешбэка много бронирований приходится на санатории Башкирии и Урала. «Люди в возрасте от 50 лет очень много покупают путевок в наши санатории. Возможно, тема с коронавирусом повлияла. И то, что третий этап захватывает летний период, когда в санаториях Башкирии и Урала отдыхать приятно», – отметила Галина Терещенко.

В Уральской ассоциации туризма подтверждают, что спрос в третьем этапе акции большой. При этом технических проблем, которые были в первые два этапа, почти нет.

«По нашим данным, уральские туристы выбирают российский юг, Москву, Санкт-Петербург. Больше стали ездить в Челябинскую область, Тюмень, – отметил президент УАТ Михаил Мальцев. – Что касается технической стороны вопроса, то на первом и втором этапах у участников программы были проблемы с подключением к системе. Сейчас большинство этих вопросов улажено. Кто хотел участвовать в акции – те уже участвуют».

Всего, по данным Ростуризма, на третьем этапе в программе задействовано около 3500 отелей, туроператоров и агрегаторов услуг. Купить тур или отдельную услугу можно как на сайте Ростуризма мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы. Подробная инструкция есть здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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