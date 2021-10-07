В 2022 году из Екатеринбурга можно будет недорого улететь в Махачкалу и Владикавказ

Свердловские власти планируют в 2022 году расширить список субсидируемых маршрутов по России, которые с этого года выполняются из Кольцово. К существующим 14 направлениям добавятся четыре новых – в Воронеж, Тобольск, Владикавказ и Махачкалу. Последние два города во время пандемии стали популярными у российских туристов, но массовыми туры в Дагестан и Северную Осетию не были из-за дороговизны авиаперевозки. Стоимость билетов пока не обозначена, но, вероятно, она будет ниже существующей сегодня.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, заявка в Минтранс России на субсидирование 18 авиамаршрутов в 2022 году уже направлена. Перелеты, как и в этом году, скорее всего, будет выполнять авиакомпания Red Wings. Возможно, договоры будут заключены и с другими перевозчиками.

«В январе-сентябре 2021 года Red Wings перевезла 380,5 тысячи пассажиров из Кольцово. В том числе 230 тысяч – на российских региональных рейсах», – рассказал генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев.

На субсидируемые авиаперевозки из бюджета Свердловской области в 2022 году планируется направить 350 миллионов рублей. Конечная стоимость билетов для пассажиров пока не называется, но они будут «максимально доступными», сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.

Статистика Кольцово показывает, что и в этом году внутрироссийские рейсы пользовались у уральцев спросом.

«За прошедшие 9 месяцев аэропорт Кольцово обслужил более 4,5 миллиона пассажиров. Большинство пассажиров, 3,8 миллиона человек, воспользовались авиарейсами внутри страны. Это на 16% больше, чем в 2019 году и на 63% больше, чем в 2020 году», – рассказал генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Напомним, ранее в Кольцово хорошо были развиты международные и магистральные сети, но внутрироссийских не хватало. В перспективе из аэропорта Екатеринбурга хотят сделать крупный хаб – не только внутрирегиональный, но и всероссийский: когда люди из разных уголков России могли бы долетать из Екатеринбурга, а отсюда – в другие страны.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.10.21

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