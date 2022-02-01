Из Кольцово в города России в 2022 году запустят 26 субсидированных рейсов по низким ценам

Из Кольцово в 2022 году запустят субсидированные рейсы по 26 российским направлениям. За счет этого руководство аэропорта прогнозирует рост внутреннего пассажиропотока на 7%. Кольцово в перспективе станет местом стыковки, откуда жители других городов будут улетать в Европу.

«На 2022 год у нас запланировано 26 субсидированных направлений, из бюджетов всех уровней выделено 1,9 миллиарда рублей, что на 700 миллионов больше, чем в 2021 году. Свердловская область выделяет порядка 300 миллионов, что на 20% больше прошлого года, – рассказал на пресс-конференции исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов. – Ожидаем увеличения пассажиропотока на внутрироссийском секторе на 7%, на 14% – по странам СНГ. Мы уверены, что в 2022 году будет открыта Европа, тогда у нас появится трансфер через Москву, и пассажиры будут разлетаться по городам Европы».

Пастухов считает, что в связи с увеличением полетных программ в Турцию и Европу в 2020-м снизится турпоток на российский юг, но не существенно.

Как ранее писал «Новый День», в 2022 году из Екатеринбурга запустят субсидированные рейсы в Воронеж, Тобольск, Владикавказ и Махачкалу. Последние два города во время пандемии стали популярными у российских туристов, но массовыми туры в Дагестан и Северную Осетию не были из-за дороговизны авиаперевозки. Стоимость билетов пока не называется, но, вероятно, она будет ниже существующей сегодня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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