Количество субсидированных рейсов из Екатеринбурга увеличилось до 28

Росавиация утвердила новый список субсидированных рейсов до конца 2022 года. Из Кольцово со льготами можно будет улететь в 28 российских городов.

«Распределена экономия средств федерального бюджета, образовавшаяся в связи с закрытием аэропортов южной и центральной части России. Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений», – говорится в сообщении Росавиации.

Как и в начале года, из Кольцово больше всего субсидированной перевозки получила авиакомпания Red Wings. До 31 декабря по хорошим ценам можно улететь в Барнаул, Белгород, Белоярский, Владикавказ, Воронеж, Кемерово, Махачкалу, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфу.

«Руслайн» будет летать в Калугу, Нижневартовск и Тамбов. Utair – в Нягань, Советский, Урай, Ханты-Мансийск. «Ямал» – в Надым, Ноябрьск, Салехард. «Азимут» – в Магнитогорск.

Как писал «Новый День» в начале 2022 года, планировалось запустить субсидированные рейсы по 26 российским направлениям. Почти все они были реализованы в разные месяцы. Из бюджетов всех уровней выделено 1,9 миллиарда рублей, что на 700 миллионов больше, чем в 2021 году. Свердловская область выделяла порядка 300 миллионов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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