В марте из Екатеринбурга можно будет улететь в Тобольск. Из Кольцово в Ремезово можно будет отравиться в 13:15 в субботу и в понедельник. В обратном направлении – в 11:00 в те же дни. Время полета – 1,5 часа.

Рейсы будет выполнять Utair на турбовинтовых самолетах ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров.

Отметим, перелеты в Тобольск будут в том числе субсидированными. Помимо них со скидками в 2022 году из Екатеринбурга можно будет летать в Воронеж, Владикавказ и Махачкалу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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