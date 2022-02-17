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Четверг, 17 февраля 2022, 15:20 мск

Новости Екатеринбург

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Из Екатеринбурга можно будет улететь в Тобольск

В марте из Екатеринбурга можно будет улететь в Тобольск. Из Кольцово в Ремезово можно будет отравиться в 13:15 в субботу и в понедельник. В обратном направлении – в 11:00 в те же дни. Время полета – 1,5 часа.
Рейсы будет выполнять Utair на турбовинтовых самолетах ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров.
Отметим, перелеты в Тобольск будут в том числе субсидированными. Помимо них со скидками в 2022 году из Екатеринбурга можно будет летать в Воронеж, Владикавказ и Махачкалу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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