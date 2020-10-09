Red Wings получит из облбюджета 600 миллионов и расширит программу вылетов из Кольцово до 25 направлений

Авиакомпания Red Wings в 2021 году расширит полетную программу из Кольцово до 25 региональных направлений, 20 из них будут субсидироваться из областного бюджета. Предполагается, что в следующем году правительство Свердловской области выделит 600 миллионов рублей. В дальнейшем перевозки должны стать коммерческими. Конечная цель проекта – создать хаб, который позволит пассажирам с удобными стыковками добираться с севера России на юг, с запада – на восток, а также стыковать региональные и международные вылеты.

Как сообщал «Новый День», первый рейс Red Wings в Саратов состоялся 15 сентября, пассажиры вылетели на новом Sukhoi Super Jet 100, на которых будет осуществляться вся региональная программа авиакомпании из аэропорта Кольцово. Накануне в Екатеринбург прибыл второй новый самолет, и совсем скоро ожидается прибытие третьего. До конца года на базе трех «Сухих» Red Wings будет летать в девять регионов России, а в 2021 году программу расширят до 25 направлений.

«Сейчас мы выполняем полеты по трем направлениям, средняя загрузка рейсов – 70%, что для межсезонья неплохой результат. В ближайшее время мы получим третий новый самолет и сформируем полетную программу по девяти направлениям. В зимнем расписании IATA, которое начинается с конца октября, будет уже расписание по хабовой системе: рейсы с востока будут стыковаться с рейсами на запад и на юг. Обеспечим стыковочные программы жителям Новосибирска, Кемерово, чтобы они спокойно могли улететь в Воронеж, Саратов и другие города, и в обратном направлении, – рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев. – В 2021 году планируем увеличить парк, базирующийся в Кольцово, и выполнять программу по 25 направлениям, 20 из них будут субсидироваться областными властями, часть – дополнительно федеральными. В 2021 году мы планируем из Кольцово перевезти 600 тысяч пассажиров».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, что решение о субсидировании рейсов принято не только на 2021 год, но и на перспективу. «По каждому направлению проводилась аналитика – чтобы это не было уже состоявшееся успешное направление, чтобы не было в перспективе провальное убыточное направление. Все субсидии выдаются на раскатывание маршрутов, чтобы постепенно рейсы набирали своих пассажиров и становились коммерческими, – рассказал министр. – В 2021 году пока планируем выделить 600 миллионов рублей. Доля субсидирования по 20 направлениям – 30%».

Чтобы Кольцово стал в перспективе настоящим хабом – не только региональным, но и всероссийским, – рассматривается вопрос о сотрудничестве авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Red Wings. По словам Евгения Ключарева, обсуждается вопрос об интерлайн-соглашении – по которому одна компания сможет продавать билеты на рейсы другой, а также возможность взаимного признания перевозочной документации. Тогда пассажиры смогут без проблем совершать стыковочные полеты: например, вылетев из Кемерово добираться через Екатеринбург в Европу.

Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский отметил, что в Кольцово давно были развиты международные и магистральные сети, а вот региональных ощущалась острая нехватка. При этом базовый перевозчик неоднократно говорил, что заниматься этим не будет. Поэтому приход Red Wings с программой региональных вылетов должен сбалансировать потребности авиаузла и сделать его настоящим хабом.

«Сейчас появилась возможность подвозить пассажиров в Кольцово из любых регионов и развозить их дальше, в том числе по международным направлениям. Надеюсь, мы добьемся сотрудничества двух авиакомпаний. Тогда, прилетев в Екатеринбург на крыльях Red Wings, пассажир дальше улетит на крыльях «Уральских авиалиний» в Мюнхен. И это будет развитие Кольцово не только как регионального хаба, но и как всероссийского», – заключил Чудновский.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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