В какие регионы Урала летом запустят чартеры из Москвы, пока не решено

Ростуризм этим летом планирует организовать 12 чартерных программ в регионы России, помимо популярных Сочи и Крыма, а также запущенных в прошлом году рейсов на Байкал и в Хакасию. В том числе говорят о запуске рейсов на Урал. Но конкретные регионы пока не выбраны. Источник в туротрасли считает, что Екатеринбургу рассчитывать не на что.

Ростуризм этим летом планирует запустить чартеры в 12 российских регионов, о чем на прошлой неделе сообщила на онлайн-выставке «Знай наше» холдинга Profi.Travel начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. По ее словам, сейчас готовится программа субсидирования таких чартеров из бюджета.

«В ведомстве прорабатывается вопрос по организации, в летний период, чартерных программ в регионы России. Это не только опробованное направление Улан-Удэ (Бурятия), не только Крым и Краснодар, которые традиционно занимают высокие места, но и Ставрополье, Кавказский хребет, средняя полоса и регионы Урала», – сообщали в Ростуризме.

Какие именно регионы Урала смогут заполучить чартеры из Москвы и, возможно, из Санкт-Петербурга, пока неизвестно.

«На данный момент Ростуризмом не уточнен список регионов по запуску чартерных программ», – сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. Там уточнили, что губернатор недавно анонсировал софинансирование из регионального бюджета межрегиональных авиарейсов из Екатеринбурга в Барнаул, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфу, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Саратов. С 1 мая планируются рейсы в Ульяновск. Остальные регионы находятся в стадии проработки и будут сообщены дополнительно. На все рейсы выделят из бюджета 250 миллионов рублей в виде субсидий. Речь идет о программе развития межрегионального хаба на базе Кольцово, которая осуществляется совместно с авиакомпаниями. Предполагается, что запуск таких рейсов внутри России позволит пассажирам с удобными стыковками добираться с севера на юг, с запада – на восток, а также стыковать региональные и международные вылеты.

Источник «Нового Дня» на туррынке Свердловской области считает, что Екатеринбургу будет сложно войти в список регионов, в которые запустят чартеры.

«Скорее всего, Ростуризм рассматривает возможность запуска рейсов в Тюмень, Челябинск. Эти два региона в прошлом году показали хороший рост турпотока, в том числе во время реализации программ по кешбэку. Там больше отельная база, больше возможностей отдыха, есть брендированные маршруты, которые привлекают туристов. А в Екатеринбург и без чартеров регулярно летают рейсы из Москвы, и они пользуются популярностью благодаря высокой деловой активности. Поэтому о чартерах, скорее всего, речи нет», – отметил источник.

Напомним, в конце 2020 года один из туроператоров запускал чартеры из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Из-за низкой стоимости билетов они пользовались большой популярностью, но после введения локдауна в северной столице были временно отменены. Также в прошлом году были чартеры из Екатеринбурга в Калининград.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

Заксо приняло закон о реновации: 37 – за, четверо – против. / Законопроект о поправках в устав области принят в первом чтении единогласно. / Назначена дата суда над депутатом Коркиным, обвиняемым в убийстве по неосторожности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»