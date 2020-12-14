Туроператор отменил чартерные рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург после введения ограничений

Туроператор «Библио Глобус» отменил чартерные рейсы в Санкт-Петербург из всех городов, включая Екатеринбург. Вылеты, которые были запланированы на декабрь и январь, не состоятся. Туристам, вероятно, вернут деньги.

Как пишет портал Profi.Travel, чартерная программа отменена из всех шести городов, откуда ранее осуществлялись вылеты. Рейсы отменены до 13 февраля. По словам менеджера агентства Friends Travel из Екатеринбурга Дмитрия Денгольца, чартеры с конца ноября грузились плохо. Рейсы удавалось заполнять только в последнюю неделю за счет снижения цен: недельные туры продавались по 5-7 тысяч рублей на человека с перелетом. По мнению агента, слова которого цитирует Profi.Travel, ограничения в Санкт-Петербурге стали последней каплей. Предполагается, что туроператор либо вернет туристам деньги, либо предложит какое-то другое направление для отдыха.

Напомним, с 4 декабря в Санкт-Петербурге запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок, театров, а также иных организаций исполнительских искусств. При этом будет запрещен доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания останавливается полностью. Залы театров не должны заполняться больше чем на 25%, а в сами новогодние праздники театры и музеи будут закрыты полностью.

Ранее глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщал, что ограничения в Санкт-Петербурге привели к массовым аннуляциям туров. Туроператоры опасались, что пример Санкт-Петербурга могут растиражировать в других регионах. «Для турбизнеса – это [ограничения в Петербурге] серьезный удар, многие планировали посетить город на Новый год», – отмечал эксперт.

Возможность локдауна в других регионах намерен предусмотреть и Ростуризм. На портале правовой информации появился проект постановления правительства России, которым предлагается разрешить туристам переносить купленные по программе кешбэка туры на более поздние даты – в случае введения режима повышенной готовности или ЧС на территории регионов. В пояснительной записке говорится, что изменения планируется ввести из-за ограничений в Санкт-Петербурге: многие туристы хотят отказаться от поездок, но пока не могут этого сделать из-за существующей системы штрафов.

Санкт-Петербург, Анастасия Истомина

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