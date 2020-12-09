Туроператоры опасаются «эффекта домино»: после Петербурга ждут ограничений в других регионах

Российские туроператоры опасаются, что вслед за Санкт-Петербургом и другие регионы России введут коронавирусные ограничения. Сейчас туристы перебронируют отдых в Питере на другие варианты и в случае закрытия регионов это нанесет серьезный удар по турбизнесу, считают эксперты.

Напомним, с 4 декабря в Санкт-Петербурге запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок, театров, а также иных организаций исполнительских искусств. При этом будет запрещен доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. Залы театров не должны заполняться больше чем на 25%, а в сами новогодние праздники театры и музеи будут закрыты полностью.

«Конечно, ограничения, объявленные в Санкт-Петербурге, привели к массовым аннуляциям туров в туристскую столицу России. Туроператоры опасаются, чтобы это не привело к эффекту домино – чтобы пример Санкт-Петербурга не был растиражирован в других регионах. Для турбизнеса – это [ограничения в Петербурге] серьезный удар, многие планировали посетить город на Новый год. Сейчас перебронируют на другие возможные направления – на Карелию, Ленинградскую область, Калининград, – рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. – Что касается возврата денег туристам за отмененные туры, статистики у нас такой нет. Но в каждом конкретном случае надо подходить индивидуально. У меня есть информация, что большинство турфирм возвращают деньги, либо перебронируют на другие направления. Мы не имеем серьезных сигналов, что кто-то обанкротился из-за этого, либо кто-то не вернул деньги туристам в большом объеме».

Напомним, возможность локдауна в других регионах намерен предусмотреть и Ростуризм. Накануне вечером на портале правовой информации появился проект постановления правительства России, которым предлагается разрешить туристам переносить купленные по программе кешбэка туры на более поздние даты – в случае введения режима повышенной готовности или ЧС на территории регионов. В пояснительной записке говорится, что изменения планируется ввести из-за ограничений в Санкт-Петербурге: многие туристы хотят отказаться от поездок, но пока не могут этого сделать из-за существующей системы штрафов.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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