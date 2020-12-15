Калининградская область уходит в новогодний локдаун

Власти Калининградской области усиливают антикоронавирусные ограничения на новогодний период. С 28 декабря в регионе вводится локдаун, он будет действовать по 17 января. Такое решение принял областной оперативный штаб в связи с высоким уровнем заболеваемости Covid-19.

В этот период закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и магазинов зоотоваров. Также ограничивается работа фитнес-центров, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры и крытых спортивных объектов.

Кроме того, запрещается работа саун, бань, SPA-центров, парикмахерских, бьюти-студий и салонов красоты.

В области также отменяются уличные ярмарки, а также массовые спортивные и уличные мероприятия.

Помимо этого, органы власти прекратят прием граждан, а банки, МФЦ и другие офисные предприятия продолжат работу только с юрлицами.

Оперштаб также принял решение изменить сроки зимних школьных каникул. Отдыхать ученики всех классов будут с 28 декабря по 17 января. На это же время закрываются учреждения дополнительного образования, спортивные секции (за исключением тренировок спортсменов, входящих в сборную России).

Детские сады не будут работать с 1 по 10 января включительно. С 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января детсады смогут работать с 50% нагрузкой – места будут предоставляться детям, у которых работают оба родителя.

В колледжах и вузах зимняя сессия пройдет в дистанционном режиме.

Кроме того, власти продлили действующий режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями до 31 января.

Что касается работы заведений общепита в новогодний период, соответствующие решения будут приняты в ближайшую неделю. В настоящее время ресторанам, кафе и барам разрешено работать с посадкой не более 50% с 6 утра до 11 часов вечера.

Как заявил губернатор региона Антон Алиханов, «система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку», поэтому власти были «вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона».

Стоит отметить, что Калининград в этом году стал одним из основных направлений предстоящих новогодних каникул. Теперь туристам придется либо смириться с жесткими ограничениями, либо перебронировать туры на другие направления.

Ранее власти Санкт-Петербурга на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией ужесточили ограничительные меры. С 4 декабря в Северной столице закрыты аквапарки, океанариумы, музеи, выставки, ледовые катки и театры. Кроме того, с 30 декабря по 3 января 2021 года в городе закроются все бары, рестораны, кафе. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они смогут принимать клиентов лишь до 19:00.

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 15.12.20

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