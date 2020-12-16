«Новогодний карантин»: в Калининграде общепит закроют на 3 дня

Власти Калининградской области планируют полностью закрыть заведения общепита с 31 декабря до 3 января в связи с ростом заболеваемости Covid-19, а также ограничить их работу в новогодние праздники с 06:00 до 19:00. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в своем инстаграме.

«После реакции на «возможные» ограничения подготовили проект-постановление для общественного обсуждения. Обсуждаем. Подписываем – к 23 декабря», – написал губернатор в соцсети.

Согласно проекту постановления, с 25 декабря запрещается работа общепита в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 10 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов.

С 00:00 31 декабря до 00:00 3 января запрещается обслуживание посетителей заведений общественного питания, в том числе расположенных в гостиницах и других местах размещения. В период с 25 и по 30 декабря и с 3 января по 10 января работа общепита разрешена с 06:00 до 19:00.

С 28 декабря по 10 января торговые центры смогту работать с 06:00 до 19:00. Первоначально власти планировали закрыть в этот период все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и магазинов зоотоваров, однако отказались от этой затеи после негативной реакции бизнес-сообщества.

Власти также передумали закрывать кинотеатры. С 28 декабря кинотеатры смогут работать при загрузке не более 50%.

Ограничительные меры также коснутся сферы туризма. С 25 декабря по 10 января будет запрещено проведение групповых экскурсий в музеях, на выставках, а также автобусные туристические и экскурсионные маршруты. При этом музеи будут открыты для индивидуального посещения. Кроме того, разрешаются пешеходные экскурсии в группах не более 10 человек.

Ранее глава региона заявил, что «система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку», поэтому власти были «вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона».

Калининград, Наталья Петрова

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