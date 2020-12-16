Кафе и ресторанам в Красноярском крае запретили работать после 21:00 и в Новый год

Власти Красноярского края ввели новые ограничения на работу общепита в новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Согласно указу главы края Александра Усса, 31 декабря и 1 января кафе и рестораны для посетителей будут закрыты, однако заведения общепита смогут работать в режиме доставки или обслуживания на вынос. В Новый год продолжат работу столовые, кафе и буфеты, осуществляющие организацию питания работников предприятий, а также общепит на территории аэропортов, ж/д станций, вокзалов и автовокзалов.

С 17 декабря и до 10 января кафе, бары и рестораны должны будут закрываться в 21:00. С 11 января общепит вернется к прежнему режиму работы – с 7:00 до 23:00.

Кроме того, власти запретили детям до 14 лет посещать рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения взрослых. Развлекательные и досуговые заведения, а также детские развлекательные центры в ТРЦ будут полностью закрыты с 1 по 10 января.

Магазинам и аптечным сетям рекомендовано увеличить число сотрудников и по возможности обеспечить круглосуточный режим работы с 17 декабря по 15 января.

В регионе полностью запрещены новогодние гуляния в общественных местах. Проведение новогодних утренников разрешено только в детсадах для каждой группы индивидуально без приглашения аниматоров, не работающих в дошкольном учреждении.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 16.12.20

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