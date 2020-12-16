Грустный Новый год: какие ограничения ввели регионы России для жителей и туристов на праздники

В этом году, когда закрыты почти все популярные зарубежные направления, туристы активно бронировали туры на Новый год по России. Но в декабре один за другим регионы РФ стали вводить ограничения на период новогодних праздников. «Новый День» подготовил обзор: где не будет массовых мероприятий, где запрещена работа ресторанов, а где от туристов и вовсе попросят справку об отсутствии коронавируса.

Санкт-Петербург

Одним из самых популярных новогодних направлений у туристов традиционно был Санкт-Петербург. Но в этом году в Северной столице на Новый год запрещено, по сути, все, кроме уличных прогулок. С 4 декабря в Санкт-Петербурге закрыт доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок, театров, а также иных организаций исполнительских искусств. При этом будет запрещен доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания останавливается полностью. Залы театров не должны заполняться больше чем на 25%, а в сами новогодние праздники театры и музеи будут закрыты.

На фоне этого туроператоры уже отменили чартерные программы в Санкт-Петербург, а отели сообщают о снижении загрузки до исторического минимума. Туристам, которые все-таки полетят на Новый год в Питер, останется только возможность гулять по историческим местам. Гостиницы обещали решить вопрос с питанием.

Калининград

Еще одно популярное направление, которое осенью эксперты туризма называли альтернативой рождественской Европе, – Калининград. И бронирование туров туда шло активно, особенно пока действовала программа кешбэка. Но вчера власти Калининградской области сообщили, что с 28 декабря в регионе вводится локдаун. С 28 декабря по 17 января будут закрыты все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и магазинов зоотоваров. Также ограничивается работа фитнес-центров, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры и крытых спортивных объектов. Запрещается работа саун, бань, SPA-центров, парикмахерских, бьюти-студий и салонов красоты. В области также отменяются уличные ярмарки, а также массовые спортивные и уличные мероприятия.

Что касается работы заведений общепита в новогодний период, соответствующие решения будут приняты в ближайшую неделю. В настоящее время ресторанам, кафе и барам разрешено работать с 50-процентной заполняемостью с 6 утра до 11 часов вечера.

Москва и Подмосковье

В Москве, в отличие от Санкт-Петербурга, ограничений пока не так много. Театры здесь работают, пусть и с загрузкой до 25%, в музеи тоже попасть можно. Рестораны открыты до 23 часов, корпоративы численностью до 50 человек разрешены.

В Подмосковье ситуация иная. В новогодние праздники для заселения в отели Московской области потребуется справка об отсутствии коронавируса. Кроме того, кафе и рестораны будут просить результаты ПЦР-теста при бронировании залов на массовые мероприятия.

Сочи и Краснодарский край

Курорты Краснодарского края в этот Новый год будут заполнены до отказа: в отелях давно нет мест – туристы едут кататься на лыжах, лечиться в санаториях и просто гулять и дышать морским воздухом. На днях губернатор края Вениамин Кондратьев обещал, что закрывать регион в период новогодних праздников власти не будут. При заселении в отели не требуют никаких справок об отсутствии коронавируса. По словам Кондратьева, в регионе просто усилят контроль за соблюдением санитарных правил. Правда, в своем выступлении губернатор края попросил туристов быть ответственными и не прилетать с температурой и признаками ОРВИ. Таких путешественников будут отправлять в обсерваторы.

Из ограничений в Сочи и Краснодарском крае действует запрет на массовые гуляния, банкеты и корпоративы. Общепит работает только до 24:00.

Мурманская область

Еще одним направлением, которое могло стать популярным этой зимой, называли Мурманскую область. В этом году активно продавались туры для желающих посмотреть на северное сияние, покататься на оленьих упряжках. Однако правительство Мурманской области с 15 декабря ограничило бронирование отелей для приезжающих – сделать это невозможно.

У тех туристов, которые уже успели забронировать места в гостиницах, будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Требование распространяется на все средства размещения: отели, хостелы, базы отдыха и так далее.

Ассоциация туроператоров России сообщает, что в связи с новыми обстоятельствами некоторые туроператоры остановили продажу туров в Мурманскую область. Кроме того, отменен двухэтажный «Горнолыжный экспресс», который планировалось запустить в новогодние каникулы между Москвой, Мурманском и Хибинами.

Новгородская область

Еще один регион, где у приезжих попросят справку об отсутствии Covid-19, – Новгородская область. С 21 декабря для заселения в отели, дома отдыха, хостелы необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста. На главной площади города отменили новогодние гуляния, также желательно избегать любых массовых мероприятий. Банкеты в регионе запрещены, рестораны работают до 23 часов.

Татарстан

В Татарстане, который выбирают для новогоднего отдыха многие россияне, пока запреты не такие строгие. Здесь в отели заселяют без ограничений. Более того – кабмин республики выпустил постановление, которым разрешил ресторанам, барам и кафе работать в новогоднюю ночь до 03:00, не запрещены и шоу-программы в заведениях общепита.

В регионе работают театры, музеи, концертные площадки, кинотеатры, торговые центры. Рестораны открыты до 24:00. Планируются развлекательные мероприятия на улице во время новогодних каникул – как на территории Казанского кремля, так и в других популярных у туристов локациях.

Алтай

В Республике Алтай в этом году ввели запрет на новогодние корпоративы и другие массовые мероприятия, который действует с 15 декабря по 15 января. Общепит работает только до 22 часов.

В соседнем Алтайском крае рестораны пока открыты и ночью, но массовые мероприятия на их территории запрещены, то есть новогодних шоу-программ не будет. Работают театры, кино. Массовые мероприятия, корпоративы здесь тоже запрещены с 15 декабря по 15 января.

Новогодняя столица – Калужская область

Калуга в этом году стала новогодней столицей России. Здесь запланировано множество массовых мероприятий, большинство из них, правда, пройдут на улице. Пока серьезных запретов власти региона не вводили. Более того, новым постановлением заведениям общепита разрешили работать в новогоднюю ночь до 02:00. А вот новогодние елки в закрытых помещениях с 1 декабря по 15 января запрещены.

Урал

Многие жители Свердловской области на новогодние праздники поедут в соседние регионы – к друзьям, родственникам, просто сменить обстановку. Каких-то серьезных ограничений для туристов здесь пока не вводили. По крайней мере, нигде с приезжих не потребуют справку об отсутствии коронавируса.

В Пермском крае можно будет посидеть в ресторанах и барах до часу ночи (в Свердловской области в это время общепит уже не работает), но ночные клубы закрыты. Зато разрешены корпоративы.

В Тюмени общепит, как и на Среднем Урале, закрывается в 23:00. Но работают музеи, ожидаются новогодние представления на улице.

В Кургане власти решили в сам Новый год закрыть все рестораны и кафе: они должны прекратить работу в 15 часов 31 декабря, а открыться им можно будет только утром 1 января. Корпоративы в Зауралье тоже запрещены.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

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