Губернатор Куйвашев обещал не вводить на Новый год ограничения, как в Петербурге

Губернатор Свердловской области на своей ежегодной пресс-конференции, которая проходит в эти минуты, обещал не вводить жестких ограничений на новогодние праздники, как это сделали власти Санкт-Петербурга. «На сегодня предпосылок на ограничения, кроме тех, что уже есть, мы применять пока не будем», – заявил Куйвашев.

При этом губернатор признал, что в Свердловской области непростая эпидемиологическая ситуация, и в очередной раз призвал всех соблюдать масочный режим.

«Это оскомину уже набило, но это действенная мера», – заявил Куйвашев.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 4 декабря закрыт доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок, театров, а также иных организаций исполнительских искусств. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания останавливается полностью. Залы театров не должны заполняться больше чем на 25%, а в сами новогодние праздники театры и музеи будут закрыты. Ограничения введены и в других регионах России. https://newdaynews.ru/tourism/711497.html

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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