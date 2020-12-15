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Вторник, 15 декабря 2020, 16:10 мск

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На Алтае запретили массовые празднования Нового года

В Республике Алтай ввели запрет на новогодние корпоративы и другие массовые мероприятия. Такое решение принял глава региона Олег Хорохордин.

Ограничение действует с 15 декабря текущего года до 15 января следующего года. Соответствующее изменение было внесено в распоряжение о режиме повышенной готовности.

Дело в том, что регионе наблюдается сложная эпидобстановка. «До сих пор отмечаются нарушения противоэпидемического режима. Нарушения есть почти на каждом втором предприятии. Дело дошло до крупных штрафов»,– цитирует губернатора пресс-служба.

Ранее власти Калининградской области усилили антикоронавирусные ограничения на новогодний период. С 28 декабря в регионе вводится локдаун, он будет действовать по 17 января.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

Горно-Алтайск. Другие новости 15.12.20

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Сибирь, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,