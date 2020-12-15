На Алтае запретили массовые празднования Нового года

В Республике Алтай ввели запрет на новогодние корпоративы и другие массовые мероприятия. Такое решение принял глава региона Олег Хорохордин.

Ограничение действует с 15 декабря текущего года до 15 января следующего года. Соответствующее изменение было внесено в распоряжение о режиме повышенной готовности.

Дело в том, что регионе наблюдается сложная эпидобстановка. «До сих пор отмечаются нарушения противоэпидемического режима. Нарушения есть почти на каждом втором предприятии. Дело дошло до крупных штрафов»,– цитирует губернатора пресс-служба.

Ранее власти Калининградской области усилили антикоронавирусные ограничения на новогодний период. С 28 декабря в регионе вводится локдаун, он будет действовать по 17 января.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

Горно-Алтайск. Другие новости 15.12.20

Власти Британии заявили об обнаружении самой заразной мутации коронавируса. / Граждане Сербии смогут выбрать вакцину от коронавируса. / Пятеро депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»