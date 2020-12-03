Уральцы не откажутся от поездки в Питер на Новый год из-за ограничений, но изменят формат отдыха

Санкт-Петербург в этом году входит в топ-3 самых популярных направлений, которые выбирают жители Екатеринбурга и области для отдыха в новогодние каникулы. Новые ограничения – закрытие ресторанов, театров, музеев – конечно, скажутся на текущем спросе. Но те, кто уже купил туры и авиабилеты, от поездок не откажутся, считают эксперты. Придется лишь пересмотреть формат отдыха и больше времени уделять прогулкам по историческим местам.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое вводит жесткие ограничительные меры, особенно на период новогодних праздников. В северной столице с 4 декабря будет запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров будет приостановлена работа музеев, выставок, театров, а также иных организаций исполнительских искусств. При этом будет запрещен доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

Новые ограничения, по мнению экспертов туррынка, не могут не отразиться на текущем спросе. До вчерашнего дня Санкт-Петербург был одним из самых популярных направлений, которые жители разных регионов выбирали на новогодние каникулы. Например, по данным туроператора Evroport, среди жителей Свердловской области Питер входил в тройку лидеров по купленным на новый год путевкам. Уральцы выбирали короткие туры – на 2-4 дня на саму новогоднюю ночь, чтобы погулять по городу, посетить знаковые места. Аннуляций у туроператора пока нет.

«На текущий момент у нас от агентов только вопросы о том, какие экскурсии состоятся и на что можно заменить музеи. Аннуляций пока нет. Но комментировать пока тяжело, так как не обладаем еще всей информацией от поставщиков: что из экскурсий будет отменено, какие музеи в каком формате возможно будет посещать, в каких отелях будет возможность пообедать, поужинать проживающим в них гостям в период с 31 декабря по 3 января», – рассказал «Новому Дню» коммерческий директор компании Evroport Антон Потапов.

В турагентствах тоже говорят, что пока заявок от туристов на отмену поездок нет, хотя звонки с вопросами поступают. Но, по мнению турагентов, отказываться от ранее оплаченных туров никто не будет: введение ограничений не дает никаких правовых оснований для аннуляций без штрафов.

«Из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в этом году были впервые поставлены чартерные программы, туры продавались по очень низким ценам. Но даже эти деньги люди не захотят потерять. Мы не ждем аннуляций, скорее всего, туристы поедут просто погулять. Тем более что в отелях питание будет организовано хотя бы в номерах, – рассказали «Новому Дню» в одном из турагентств. – По новым бронированиям пока сложно прогнозировать, но, скорее всего, их будет меньше. Во-первых, ограничения, во-вторых, завтра прекращает действовать программа кешбэка 20%, что тоже повлияет на спрос».

В Уральской ассоциации туризма согласны, что закрытие культурных учреждений и ресторанов не может не отразиться на спросе – он сократится. По мнению директора УАТ Михаила Мальцева, не исключено, что и туроператоры вслед за этим скорректируют полетные программы в сторону уменьшения, то есть могут быть изменения в датах и времени вылета.

«В качестве слабого утешения для туристов может быть то, что Санкт-Петербург хорош и сам по себе, своей архитектурой. Закрытие музеев, театров, ресторанов, конечно, болезненно, но не лишает полностью смысла посещать этот город. Кто любит город как таковой, кому приятно пройтись по Невскому, посетить Дворцовую площадь, они не откажутся от поездки. Просто получат другой набор радостей и удовольствий, – считает Михаил Мальцев. – Тем более введение ограничений – не равнозначно закрытию города. То есть правовых оснований для аннуляции туров нет, и пока к нам не поступала информация, что люди массово отказываются от запланированных поездок. В сегодняшней ситуации каждый путешествующий должен быть готов, что в любой момент могут произойти какие-то изменения, должен быть готов к рискам».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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