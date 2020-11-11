На Мальдивы за 600 тысяч или в Питер за 30 – куда поедут уральцы встречать Новый год

Уральцы активно покупают туры на Новый год, правда, пока в основном по России. У екатеринбуржцев наиболее популярны Сочи, Калининград, Санкт-Петербург и Шерегеш, но есть интерес и к Мурманску, и к зимнему Байкалу. Ассортимент зарубежных туров невелик и ограничивается Турцией, Занзибаром и ОАЭ, но цены кусаются.

Как рассказали «Новому Дню» представители туристического рынка Екатеринбурга, бронирование новогодних поездок идет примерно с октября, хотя люди и опасаются возможного введения новых ограничений. На сегодняшний день из Кольцово по-прежнему нет прямых международных вылетов, да и с пересадкой ассортимент туров по-прежнему невелик. На Новый год можно отправиться в Турцию (пятизвездочные отели готовят программу с приглашенными звездами российской сцены), в Танзанию, Мексику на Кубу и в ОАЭ. Но цены на заграницу в этот Новый год привлекательными никак не назовешь (за исключением Турции). По данным Ассоциации туроператоров России, минимальный отдых в праздничные даты в турецком отеле 5* будет стоить 69 тысяч рублей, в ОАЭ – 108 тысяч, на Кубе – 257 тысяч, на Занзибаре – 279 тысяч, на Мальдивах – более 596 тысяч рублей. Это – цены с вылетом из Москвы, то есть жителям регионов к ценнику нужно добавить еще и стоимость перелета до столицы, которая традиционно к Новому году возрастает.

Поэтому спрос уральцев на новогодний пляжный отдых в этом году ограничен.

«Интерес к Турции снижается уже сейчас, потому что там закончился сезон. Попытка сделать ее круглогодичной хорошая, но пока сделать это в полной мере не получается. Есть интерес к Занзибару, особенно к новым рейсам из Екатеринбурга через Самару. Направление выигрывает по цене у ОАЭ, где в этом году главный сдерживающий фактор для туристов – неадекватно высокая цена. На этом, по сути, для уральцев международные направления заканчиваются», – резюмировал директор Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Некоторые уральские туроператоры в этом сезоне и вовсе решили не продавать заграницу, делая ставку только на российские города. Так, коммерческий директор компании Evroport Антон Потапов рассказал, что в отечественный топ-3 с вылетами из Екатеринбурга на Новый год вошли Сочи, Калининград и Санкт-Петербург. Но в перспективе в лидеры выйдет еще и Шерегеш.

«Безусловный номер один по продажам на Новый год – это Сочи. Покупают туры и в приморский кластер, и в горный кластер, и в санатории. На второе место у нас вышел Калининград, потому что людям все равно хочется ощутить дух Европы, погулять среди готической архитектуры, почувствовать настроение католического Рождества – там это обычно обыгрывается. И на третьем месте Санкт-Петербург. Причем это самые короткие туры – на 2, максимум 4 дня – на саму новогоднюю ночь. И берут минимальный набор услуг: в основном только отель и перелет, – рассказал Антон Потапов. – Есть большой интерес к зимнему Байкалу, но пока реальных продаж немного, в основном идут звонки с запросами. Неожиданно для нас хорошо продается Тюменская область, особенно некоторые санатории именно на Новый год. И, наконец, Шерегеш. Из Екатеринбурга пока нет больших продаж, но это потому, что авиакомпании не продлили рейсы до Нового года, они должны это сделать буквально в ближайшее время. И тогда мы ожидаем, что Шерегеш выйдет на второе место по популярности после Сочи».

Из экзотики в этом году хороший спрос на туры в Мурманск, на Русский Север. Уральцам интересно в новогодние дни посмотреть на северное сияние, отправиться на зимний дайвинг за морскими ежами и морскими гребешками.

«Думаю, что те люди, которые в этом году съездят в Мурманск, сделают хорошую рекламу среди своих знакомых и друзей, и в следующем году это направление получит больший поток туристов из Екатеринбурга», – отметил Антон Потапов.

Многие туристы в этом году берут дополнительную страховку – от невыезда. Она покрывает случаи, когда у туриста диагностируется Covid-19 (даже в случае просто положительного теста). Если в прошлые годы такие страховки брали в основном при поездках за рубеж, то в этом году покупают и при бронировании отдыха в России.

Что касается опасения туристов, то они, безусловно, есть. И связаны они не только в растущими цифрами заболевших коронавирусом и вводимыми ограничениями, но – и с собственными финансовыми перспективами.

«Вторая половина октября в нас буквально вселила надежду. Был хороший ажиотаж на туры, была запущена вторая программа по кешбэку за туры по России. Но потом начали расти цифры заболеваемости коронавирусом, стали появляться негативные новости, и на какое-то время продажи остановились. Сейчас видим робкую попытку восстановления спроса. Но пока люди не понимают до конца – сколько у них есть денег, чтобы организовать себе новогодний отдых дома или не дома. Думаю, после волны ноябрьских зарплат станет более понятно, сколько люди готовы потратить на Новый год и где они его будут проводить», – резюмировал коммерческий директор туроператора Evroport.

Добавим, по данным АТОР, минимальные цены на новогодние туры на 7 дней с вылетом из Москвы (проживание в отеле 3*) следующие: в Санкт-Петербург – почти 27 тысяч рублей на двоих, в Крым – более 29 тысяч рублей, в Сочи (приморский кластер) – более 32 тысяч, Калининград – почти 40 тысяч, Приэльбрусье – почти 43 тысячи рублей. При этом средняя цена реально купленных путевок по каждому из перечисленных направлений, естественно, выше.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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