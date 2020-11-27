Где встретить Новый год, не выезжая за границу: ищем российские Европу, Лапландию и Исландию

В этом году выехать на отдых за границу в Новый год смогут немногие. Но, как оказалось, и в России можно найти замену Лапландии, Исландии, рождественской Европе и другим направлениям, которые притягивали туристов. Куда слетать на Новый год так, чтобы каникулы запомнились, узнавал «Новый День». Спойлер: будет недешево.

Оговоримся: для обзора мы использовали цены популярных агрегаторов, актуальные на 27 ноября. Дата вылета из Екатеринбурга – 30 декабря, возвращение – 6 января. Проживание в отелях (номер на двоих, два человека) в течение 6-7 ночей.

За европейским рождеством – в Калининград

Конечно, одним из главных «импортозамещающих» направлений предстоящих новогодних каникул будет Калининград. Самая западная точка России была популярна летом, остается привлекательной для туристов со всей страны и сейчас. Туда едут, чтобы отметить Новый год по-европейски – вместо Праги или Вены. На острове Канта в этом году планируют проводить традиционную рождественскую ярмарку с фудкортом и новогодней программой с музыкой, танцами и фейерверками. Помимо этого можно будет отправиться и на знаменитую Куршскую косу, прогуляться по району Амалиенау, посетить музеи марципана и Мирового океана.

Встретить Новый год на Балтике не так уж дешево – билет на одного из Екатеринбурга и обратно обойдется примерно в 15 тысяч рублей. Прямые рейсы из Кольцово в Храброво есть у «Уральских авиалиний», впрочем, если выбирать даты уже после 1 января, а также стыковочные рейсы с пересадкой в Москве, то найдутся и менее дорогие варианты.

Сайты по бронированию отелей предупреждают, что мест в гостиницах Калининграда на первую неделю новогодних каникул остается все меньше. Самый бюджетный номер на двоих с завтраками на неделю с 30 декабря по 6 января будет стоить 13 тысяч рублей.

Вместо Куршевеля

Проблем со снегом в России нет, с ландшафтами – тоже, поэтому у любителей встречать Новый год активно – на горнолыжных курортах выбор большой. Из самых близких к Екатеринбургу предложений – Пермский край и Башкирия.

Так, в Пермском крае горнолыжники и сноубордисты могут выбрать Чайковский с трассами «Новой волны» и «Снежинки» или Губаху с одноименным горнолыжным центром. Добраться из Екатеринбурга туда можно на автомобиле или на поезде. В Чайковский придется ехать с пересадками – поездом до Ижевска (билет обойдется в 3-4 тысячи рублей), а оттуда на автобусе или такси (250 и 1500 рублей соответственно). Гостиница или апартаменты с завтраком обойдутся примерно в 15 тысяч рублей на двоих на неделю. В Губаху добираться куда удобнее – туда ходит прямой поезд. За плацкарт в обе стороны придется отдать 3 тысячи рублей, за купе – 5 тысяч. Правда, придется поискать варианты размещения – мест на новогоднюю ночь в горнолыжном центре уже не осталось, но поисковики предлагают квартиры, которые сдают в аренду посуточно. Стоимость за одну ночь, в среднем, 1-2 тысячи рублей.

Более популярны у любителей горных лыж башкирские курорты, в числе которых Абзаково и Банное. Добраться до Уфы можно напрямую из Кольцово, билет на одного в обе стороны обойдется в 7 тысяч рублей, а лететь придется меньше полутора часов. За поездку до самого горнолыжного центра на сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar попросят еще 500 рублей с человека. Поэтому многие предпочитают добираться туда самостоятельно на машине из Екатеринбурга – ехать придется около 7 часов. Большинство доступных вариантов для размещения уже забронированы, самый дешевый номер на двоих с завтраками на неделю стоит почти 40 тысяч рублей, но на сервисах поиска гостиниц и отелей есть еще предложения по аренде коттеджей на большую компанию – отдать за неделю придется не меньше 150 тысяч.

Еще одна альтернатива зарубежным горнолыжным курортам – Сочи. Если на побережье в конце декабря и начале января занятий не так много из-за штормов на море и дождей, то в горах сезон в самом разгаре. Добраться до аэропорта Адлер из Кольцово можно за 15 тысяч рублей без пересадок в обе стороны даже в пиковые даты предстоящих каникул – с 30 декабря по 6 января. Билеты еще есть. Но за варианты размещения в горах придется выложить круглую сумму. Цена на неделю для двоих – минимум 70 тысяч, а вот на берегу Черного моря есть номера в отелях вдвое дешевле.

В Мурманск – вместо Лапландии

В этом году увидеть северное сияние в Лапландии, покататься на оленях и собачьих упряжках смогут не все. В качестве альтернативы можно рассмотреть российский Мурманск. Некоторые крупные туроператоры даже начали впервые продавать пакетные туры в этот уголок Русского Севера. Опытные путешественники знают, что Заполярье зимой выглядит фантастически: космические виды северного сияния, полярная ночь и бескрайние снежные просторы. Под Мурманском есть и деревни, похожие на поселения саамов. Там тоже можно покататься на оленях, посмотреть на ритуалы шаманов, узнать древние тайны. И, конечно, детей в Заполярье ждет свой Дед Мороз. Не стоит упускать из внимания и старый рыбацкий поселок Териберка, который стал популярным после выхода фильма «Левиафан».

Самостоятельное путешествие из Екатеринбурга возможно, хотя и требует дополнительной подготовки. Стоит, как минимум, взять достаточно теплой одежды и заранее забронировать все экскурсии, потому что в новогодние праздники будет повышенный спрос. Авиабилеты до Мурманска (с одной пересадкой) на 30 декабря и обратно на 6 января стоят от 19 тысяч рублей на человека или 38 тысяч – за двоих. Хороших отелей в городе не так много и уже сейчас номеров почти нет, стоит проживание от 15 тысяч рублей за двоих с завтраками. Хостел на новогодние даты можно найти за 7 тысяч рублей в неделю.

Комплексный тур с перелетом из Москвы сегодня стоит от 94 тысяч рублей на двоих.

Камчатка – вместо Исландии

Вместо Исландии в этот коронавирусный год можно отправиться на Камчатку. Хотя сразу оговоримся, что стоить это будет недешево. Конечно, большая часть экскурсионных программ здесь рассчитана на лето и осень, но и зимой вам предложат немало вариантов. Из Петропавловска-Камчатского на один день можно съездить на берег Тихого океана (от 4 тысяч рублей с человека), на снегоходах местные турфирмы возят к вулканам (от 6 тысяч), к водопаду вулкана Вилючинского, в этническую деревню Танынаут (еще 7 тысяч с человека).

Самостоятельно из Екатеринбурга до Петропавловска-Камчатского (и обратно) можно долететь за 60 тысяч рублей с пересадкой (на двоих). Отели на Камчатке недешевые – в среднем новогодняя неделя обойдется не менее чем в 30 тысяч рублей (за двоих). Комплексный тур с вылетом из Екатеринбурга на двоих будет стоить более 200 тысяч рублей, но в стоимость уже включены экскурсионные программы и частично – питание.

Владивосток – русский Сан-Франциско или русская Азия

Владивосток принято сравнивать с американским Сан-Франциско. Оба города стоят на холмах, благодаря чему архитектура и городские ландшафты выглядят очень необычно. Оба – на берегу моря, и здесь открываются прекрасные виды. В обоих городах есть знаменитые мосты.

Но местные жители говорят, что Владивосток – это еще и Азия. Здесь живет много китайцев, корейцев, японцев. В городе смешались и культурные, и кулинарные традиции. Рядом с рестораном дальневосточной кухни стоят китайские «чифаньки» (ресторанчики), тут же – корейские заведения.

Есть мнение, что во Владивостоке зимой делать нечего. Но на самом деле сайты местных турфирм пестрят предложениями: можно отправиться на зимнюю рыбалку и сразу же приготовить и съесть улов, или – экстремально – на зимний серфинг. Можно отправиться в сафари-парк, который прославился в свое время дружбой тигра и козла, а можно – в океанариум. Ну и, конечно, обязателен для посещения остров Русский. Отдельно можно устроить гастротур: таких морепродуктов, как на Дальнем Востоке, в России нет больше нигде.

Из Екатеринбурга перелет на новогодние каникулы во Владивосток и обратно сейчас стоит от 33 тысяч рублей на человека – 66 на двоих. Недорогие отели можно найти за 8,5 тыс. руб. на 6 ночей, отели со звездами – от 15 тысяч. Комплексный тур из Екатеринбурга обойдется минимум в 140 тысяч рублей, в программу включены экскурсии.

На зимний Байкал – в сказку к снежной королеве

Зимний Байкал сложно сравнивать с каким-то зарубежным направлением, но в этом году прозрачные льды самого большого озера могут привлечь множество туристов. Байкал зимой – сам по себе – чудо природы, говорят те, кто там побывал. Но если кроме природных красот вам хочется еще чего-то, то местные вам предложат разные виды отдыха на выбор. Здесь учат кататься на снегоходах, управлять собачьими упряжками. Можно отправиться на экскурсию на Шаманку или в кузницу, встретиться с шаманом или сходить в музей. Есть тут и бани с прорубями.

Из Екатеринбурга в Иркутск и обратно билеты на новогодние даты обойдутся минимум в 42 тысяч рублей на двоих. Варианты проживания на берегах Байкала есть абсолютно разные. Номера в приличных виллах стоят на праздник порядка 50-60 тысяч рублей на двоих на неделю. А вот гостевой дом можно найти и за 8 тысяч, но условия будут очень скромными. Комплексный тур на Байкал из Екатеринбурга на Новый год стоит свыше 200 тысяч рублей (продолжительность более недели, включены экскурсии).

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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