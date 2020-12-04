Кипр открывается для россиян только в марте, но операторы уже начали продажу туров и авиабилетов

Власти Кипра едва анонсировали открытие острова для российских туристов с 1 марта 2021 года, как туроператоры и авиакомпании тут же начали продажи туров и авиабилетов. Эксперты считают, что это скоропалительные решения, и туристы, покупая туры сегодня, должны учитывать все риски. «Если ситуация с коронавирусом изменится, Кипр не откроется, то деньги люди оперативно получить не смогут», – отметил представитель туротрасли.

Накануне, 3 декабря, власти Кипра одобрили проект, согласно которому российские туристы смогут посещать остров с марта 2021 года. Для этого нужно будет сдать тест на Covid-19 не более чем за 72 часа до вылета, а также непосредственно по прилете в одном из аэропортов Кипра. Исключение сделают только для туристов, которые уже привились от коронавируса, причем вакциной, сертифицированной Евросоюзом – им сдавать тесты не нужно.

Несмотря на то, что авиасообщение с Кипром еще не возобновлено – Россия не принимала такого решения, – российские туроператоры и авиакомпании уже начали продажу туров и билетов на Кипр. В частности бронирование открыл оператор «Библио Глобус», о чем и сообщается на официальном сайте. Хотя до марта остается еще 3 месяца и ситуация с коронавирусом в мире может развиваться как в лучшую, так и в худшую сторону.

«На сайте туроператора можно приобрести туры на Кипр из 12 российских городов (в том числе из городов, где до сих пор закрыто международное сообщение, например, из Екатеринбурга, – прим. ред.). Полетная программа будет осуществляться на крупнейшем российском авиаперевозчике а/к «Россия», на воздушных судах Boeing 737-800 и Boeing747-400 с местами бизнес-класса», – говорится в сообщении. При этом на отдельной странице в условиях бронирования отмечено: «Библио Глобус» просит учесть информацию, представленную по направлениям, которые в том числе есть в ассортименте туроператора, и понимать, что в случае несоблюдения указанных по той или иной стране ограничений все расходы могут быть возложены на путешествующего».

Кроме того, как сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России», продажу отдельных авиабилетов открыли сразу несколько авиакомпаний: S7 – на еженедельные рейсы из Москвы на Кипр (Ларнака) с 28 декабря, Cyprus Airways – из Санкт-Петербурга с 28 декабря, а «Аэрофлот» поставил на Кипр рейсы 2 раза в неделю начиная с 22 декабря.

«Пока всеми этими рейсами воспользоваться смогут лишь те пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений», – пишет АТОР.

Эксперты туристического рынка считают, что открытие бронирования туров и билетов на Кипр – это просто цель привлечь оборотные средства. А вот состоятся ли реально вылеты – большой вопрос.

«Ни для кого не секрет, что этот год стал убыточным и для авиакомпаний, и для туроператоров. Оборотных средств, на которые раньше существовали туркомпании, нет с марта 2020 года, выживают операторы за счет сокращения всех расходов, за счет небольших продаж по России и за счет того факта, что пока их не заставили в 100-процентном объеме вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса туры, – рассказал «Новому Дню» эксперт туррынка, попросивший не указывать его имени, чтобы не портить отношения с коллегами. – И сейчас даже те деньги заканчиваются, нужно любыми способами привлекать новые средства. Именно поэтому туроператоры уже объявили о старте раннего бронирования туров на лето 2021 года (почти все крупные компании начали продавать путевки в Сочи и Крым, – прим. ред.), именно поэтому так спешно начинают продавать Кипр. Конечно, люди не кинутся сейчас массово покупать эти туры, но кто-нибудь все равно решится».

При этом, по словам эксперта, туристы сегодня должны понимать, что приобретая такие туры, готовы рисковать и отдыхом, и деньгами. В случае закрытия стран или появления каких-то новых ограничений туроператоры не будут в тот же день возвращать деньги за путевки. Например, как происходит сейчас с Турцией: там введен комендантский час, закрыты рестораны, но формально страна не закрыта для туристов, поэтому при аннуляции туров штрафы для туристов могут составить до 100% от полной цены турпакета.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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