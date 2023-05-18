Полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста. Об этом сообщают Cyprus Times и Alpha Cyprus.

По данным правоохранителей, заказчиком убийства и исполнителем были граждане РФ. Их целью стал журналист, постоянно проживающий на Кипре.

Установлено, что 62-летний россиянин организовал приезд на остров 56-летнего гражданина России, который должен был совершить преступление. Он поселился в отеле в Лимассоле. Обоих заговорщиков задержали сотрудники департамента расследования преступлений полиции Кипра.

Подозреваемым предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения убийства. Кроме того, кипрские следователи выясняют, были ли у этого преступления политические мотивы.

Никосия, Зоя Осколкова

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