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Четверг, 18 мая 2023, 10:26 мск

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Полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста

Полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста. Об этом сообщают Cyprus Times и Alpha Cyprus.

По данным правоохранителей, заказчиком убийства и исполнителем были граждане РФ. Их целью стал журналист, постоянно проживающий на Кипре.

Установлено, что 62-летний россиянин организовал приезд на остров 56-летнего гражданина России, который должен был совершить преступление. Он поселился в отеле в Лимассоле. Обоих заговорщиков задержали сотрудники департамента расследования преступлений полиции Кипра.

Подозреваемым предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения убийства. Кроме того, кипрские следователи выясняют, были ли у этого преступления политические мотивы.

Никосия, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кипр

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