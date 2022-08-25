Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Ученые выявили новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1). Об этом сообщается в исследовании, опубликованном медицинским журналом Virulence.

Штамм получил название CRF91_cpx. Его обнаружили ученые из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в Нью-Мексико, США. Новый вариант вируса выявили у 14 мужчин нетрадиционной ориентации.

В геноме CRF91_cpx есть части геномов четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U. Предположительно, новый штамм циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре.

Клинические проявления CRF91 к настоящему времени неизвестны. При этом данные свидетельствуют о продолжающейся передаче этого нового рекомбинантного штамма на Кипре.

Никосия, Зоя Осколкова

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