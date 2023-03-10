Туристический сектор Кипра потерял около 1 млрд евро в год без россиян

Кипр потерял около 1 млрд евро дохода из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщил посол России Мурат Зязиков.

По его словам, в прошлом году Кипр посетили 3,1 млн граждан России, что составило 80% от рекордного допандемийного 2019 года, когда в страну приехали 3,9 млн путешественников из РФ. В 2022 году в связи с отменой авиасообщения с Россией Кипр не смог компенсировать поток отечественных туристов.

«Расходы туриста в 2022 году составили 88 евро в сутки. Если предположить, что средний отпуск длится 14 дней, то туристическая отрасль Кипра недосчиталась около 1 млрд евро от потери российского сегмента в ушедшем году», – уточнил посол.

Кроме того, Кипр были вынуждены покинуть некоторые российские компании, попавшие под санкции. Это привело к потере сотен рабочих мест. «Присоединение Кипра к антироссийским санкциям негативно воспринято представителями местного бизнеса, значительная часть которого заинтересована в сотрудничестве с Россией», – заключил дипломат.

Никосия, Зоя Осколкова

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