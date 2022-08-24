На Кипре полиция освободила напавшую на россиян украинку

Полиция Кипра посчитала неопасной гражданку Украины, напавшую с ножом на россиян. Подозреваемую не стали арестовывать до суда, подтвердили правоохранители Ларнаки.
Напомним, группа активистов собралась на празднование Дня российского флага. Пьяная 55-летняя украинка оказалась недовольна акцией и, выхватив нож, принялась угрожать россиянам.
«Происшествие было зарегистрировано, женщину освободили до суда», – цитируют сообщение полиции «Известия».
Судебное разбирательство по инциденту назначен на 19 сентября.
Никосия, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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