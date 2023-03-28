Украинка получила полгода тюрьмы на Кипре за нападение с ножом на россиян

Окружной суд кипрской провинции Ларнака вынес приговор по делу о нападении вооруженной ножом гражданки Украины на группу проживающих на острове россиян. Обвиняемая получила полгода тюрьмы, сообщает ТАСС, ссылаясь на координатора действий кипрской общественности в поддержку потерпевших Микиса Филаниотиса.

«Гражданка Украины приговорена судом к шести месяцам тюрьмы», – сказал общественник.

Напомним, 22 августа прошлого года 55-летняя украинка напала с ножом на россиян, собравшихся на празднование Дня российского флага напротив церкви Фанеромени в Ларнаке. Женщина оказалась недовольна акцией и, достав нож, принялась выкрикивать оскорбления в адрес россиян и угрожать им. Украинка попыталась нанести несколько ударов активистке, но за нее вступились соотечественники. По словам очевидцев, украинка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Нападавшую задержала полиция. Полиция Кипра посчитала ее неопасной, в связи с чем украинку не стали арестовывать до суда.

Ларнака, Наталья Петрова

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